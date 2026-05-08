Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. T., STA

Petek,
8. 5. 2026,
20.23

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Premirje Vladimir Putin Volodimir Zelenski Vojna v Ukrajini Ukrajina Rusija

Petek, 8. 5. 2026, 20.23

3 minute

Donald Trump razglasil tridnevno premirje med Rusijo in Ukrajino: Putin in Zelenski se strinjata

Avtorji:
M. T., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Donald Trump | "Z veseljem sporočam, da bo v vojni med Rusijo in Ukrajino obveljala TRIDNEVNA PREKINITEV OGNJA (9., 10. in 11. maja)," je objavil Trump in navedel, da bo premirje vključevalo prekinitev vseh vojaških aktivnosti ter izmenjavo po tisoč ujetnikov med stranema. | Foto Guliverimage

"Z veseljem sporočam, da bo v vojni med Rusijo in Ukrajino obveljala TRIDNEVNA PREKINITEV OGNJA (9., 10. in 11. maja)," je objavil Trump in navedel, da bo premirje vključevalo prekinitev vseh vojaških aktivnosti ter izmenjavo po tisoč ujetnikov med stranema.

Foto: Guliverimage

Ameriški predsednik Donald Trump je danes na svojem družbenem omrežju Truth Social naznanil tridnevno prekinitev ognja med Rusijo in Ukrajino. Kot je zapisal, bo ta veljala od sobote do ponedeljka. Vključevala naj bi tudi izmenjavo po tisoč ujetnikov med stranema.

"Z veseljem sporočam, da bo v vojni med Rusijo in Ukrajino obveljala TRIDNEVNA PREKINITEV OGNJA (9., 10. in 11. maja)," je objavil Trump in navedel, da bo premirje vključevalo prekinitev vseh vojaških aktivnosti ter izmenjavo po tisoč ujetnikov med stranema.

Strinjala sta se tako Putin kot Zelenski, trdi Trump

Zatrdil je, da je predlog za tridnevno premirje podal on sam ter da sta se z njim strinjala tako ruski predsednik Vladimir Putin kot ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Se lahko zgodi, da bi v primeru nadaljevanja prekinitve ognja ruski predsednik Vladimir Putin in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski skupaj sedla za mizo, kot sta to prvič in zadnjič storila leta 2019? | Foto: Reuters Se lahko zgodi, da bi v primeru nadaljevanja prekinitve ognja ruski predsednik Vladimir Putin in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski skupaj sedla za mizo, kot sta to prvič in zadnjič storila leta 2019? Foto: Reuters

"Upajmo, da je to začetek konca zelo dolge, smrtonosne in težko bite vojne. Pogovori o končanju tega velikega konflikta, največjega od druge svetovne vojne, se nadaljujejo in vsak dan smo temu cilju vse bližje," je dodal.

Že dve enostranski prekinitvi ognja, Rusija je ukrajinsko prekršila takoj

Rusija je predhodno sicer enostransko razglasila prekinitev ognja za 8. in 9. maj, ko bo v Moskvi parada v spomin na konec druge svetovne vojne, in Ukrajini zagrozila, da bo v primeru kršitve prekinitve ognja intenzivno raketirala Kijev.

Ukrajina je odgovorila z lastno enostransko prekinitvijo ognja, ki se je začela že 6. maja, a jo je Rusija prekršila tako rekoč takoj po polnoči, ukrajinski predsednik Zelenski pa je nato napovedal sorazmeren odziv. 

O ukrajinskih napadih so po začetku veljavnosti ruskega enostranskega premirja danes poročali tudi iz Rusije.

černobil požar
Novice Alarm v Ukrajini: pri Černobilu gori #video
Rusija, tarče, napad, Kijev, televizija
Novice Ruska televizija objavila seznam potencialnih tarč za povračilni napad na Kijev #vŽivo
Vladimir Putin
Novice Presenetljivi nasprotnik Putina obljublja: Zdaj grem do konca
Premirje Vladimir Putin Volodimir Zelenski Vojna v Ukrajini Ukrajina Rusija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.