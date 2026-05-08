Ameriški predsednik Donald Trump je danes na svojem družbenem omrežju Truth Social naznanil tridnevno prekinitev ognja med Rusijo in Ukrajino. Kot je zapisal, bo ta veljala od sobote do ponedeljka. Vključevala naj bi tudi izmenjavo po tisoč ujetnikov med stranema.

"Z veseljem sporočam, da bo v vojni med Rusijo in Ukrajino obveljala TRIDNEVNA PREKINITEV OGNJA (9., 10. in 11. maja)," je objavil Trump in navedel, da bo premirje vključevalo prekinitev vseh vojaških aktivnosti ter izmenjavo po tisoč ujetnikov med stranema.

Strinjala sta se tako Putin kot Zelenski, trdi Trump

Zatrdil je, da je predlog za tridnevno premirje podal on sam ter da sta se z njim strinjala tako ruski predsednik Vladimir Putin kot ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Se lahko zgodi, da bi v primeru nadaljevanja prekinitve ognja ruski predsednik Vladimir Putin in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski skupaj sedla za mizo, kot sta to prvič in zadnjič storila leta 2019? Foto: Reuters

"Upajmo, da je to začetek konca zelo dolge, smrtonosne in težko bite vojne. Pogovori o končanju tega velikega konflikta, največjega od druge svetovne vojne, se nadaljujejo in vsak dan smo temu cilju vse bližje," je dodal.

Že dve enostranski prekinitvi ognja, Rusija je ukrajinsko prekršila takoj

Rusija je predhodno sicer enostransko razglasila prekinitev ognja za 8. in 9. maj, ko bo v Moskvi parada v spomin na konec druge svetovne vojne, in Ukrajini zagrozila, da bo v primeru kršitve prekinitve ognja intenzivno raketirala Kijev.

Ukrajina je odgovorila z lastno enostransko prekinitvijo ognja, ki se je začela že 6. maja, a jo je Rusija prekršila tako rekoč takoj po polnoči, ukrajinski predsednik Zelenski pa je nato napovedal sorazmeren odziv.

O ukrajinskih napadih so po začetku veljavnosti ruskega enostranskega premirja danes poročali tudi iz Rusije.