Donald Trump: Premirja z Iranom je konec

ZDA so privolile v nadaljevanje pogajanj z Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, je danes sporočil ameriški predsednik Donald Trump, vendar je ob tem ponovil, da je premirja med državama konec. Katarska delegacija se medtem po iranskih napadih na ladje v Hormuški ožini danes mudi na pogovorih v Iranu.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



17.19 Trump: ZDA pristajajo na nadaljnja pogajanja z Iranom, a je premirja konec

14.03 ZDA naj bi nadzorovale umik izraelskih sil iz Libanona

9.23 ZDA trdijo, da se pogajanja z Iranom nadaljujejo

17.19 Trump: ZDA pristajajo na nadaljnja pogajanja z Iranom, a je premirja konec

"Iran nas je prosil, naj nadaljujemo 'pogovore'. V to smo privolili, vendar smo jim jasno in nedvoumno sporočili, da je prekinitve ognja KONEC," je Donald Trump zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social.

Na Bližnjem vzhodu so se razmere znova zaostrile v noči na sredo, ko so ameriške sile odgovorile na iranske napade na ladje v Hormuški ožini, Iran pa se je odzval z napadi na ameriške cilje v regiji. Niz medsebojnih napadov se je odvil tudi v noči na četrtek in v četrtek tekom dneva. Pred tem sta sredi junija državi v prizadevanjih za končanje vojne sklenili memorandum o soglasju.

Trump je ta teden na vrhu zveze Nato v Ankari že napovedal, da je prekinitev ognja z začetka aprila, ki je končala tedne večjih medsebojnih spopadov med državama, konec. Iranske uradnike je označil za lažnivce, ki da vsak dan kršijo memorandum o soglasju.

Delegacija Katarja, ki posreduje v pogovorih med ZDA in Iranom, je po poročanju lokalnih medijev danes prispela na pogovore v Iran, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Glavni namen obiska naj bi bil poskus krepitve vloge Katarja kot posrednika po torkovih dogodkih v ožini, poroča iranska tiskovna agencija Tasnim. Doha je Teheran tudi obtožila napada na tanker za prevoz utekočinjenega zemeljskega plina.

14.03 ZDA naj bi nadzorovale umik izraelskih sil iz Libanona

ZDA bodo nadzorovale umik izraelskih sil z dveh območij v južnem Libanonu, ta se bo začel v nekaj dneh, je v četrtek izjavil neimenovan ameriški uradnik. Po njegovih navedbah bodo nova pogajanja med Izraelom in Libanonom potekala prihodnji teden, pri čemer naj bi jih Bejrut pogojeval z omenjenim izraelskim umikom.

Uradnik je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal, da so "prešli v fazo izvajanja" okvirnega sporazuma, ki sta ga konec junija ob posredovanju Washingtona sklenila Libanon in Izrael. Centralno poveljstvo ameriške vojske (CENTCOM) bo pri tem sodelovalo z obema stranema, je dodal.

Nov krog pogajanj med državama bo po njegovih navedbah potekal prihodnji teden, in sicer na tehnični ravni in stran od oči javnosti. Pred tem naj bi neznan diplomatski vir za AFP povedal, da je Bejrut kot pogoj za sodelovanje na pogovorih zahteval umik izraelskih sil z dveh območij na jugu države pod njihovim nadzorom.

"Kmalu bomo začeli vzpostavljati stike z mednarodnimi partnerji, da bi libanonski vladi pomagali učinkovito ponovno vzpostaviti suverenost na teh območjih in širše po vsej državi," je še povedal uradnik.

Omenjeni dogovor med Libanonom in Izraelom prvega zavezuje k ponovni vzpostavitvi suverenosti nad svojim ozemljem prek "preverjene razorožitve nedržavnih oboroženih skupin in razgradnje z njimi povezane infrastrukture", kar da bo omogočilo postopni umik izraelskih sil.

Govora je o šiitskemu gibanju Hezbolah, ki ga podpira Iran in ki naj bi ga razorožila libanonska vojska. Izrael je napovedal, da bodo njihove sile dotlej zasedale območja na jugu države, libanonski predsednik Joseph Aoun pa je v začetku tega tedna zatrdil, da to preprečuje namestitev libanonskih državnih sil na teh območjih.

Hezbolah, s katerim je Izrael v konfliktu, od samega začetka zavrača pogajanja z njim in zavrača njegov dogovor z Bejrutom. Izraelska vojska medtem kljub načelni prekinitvi ognja še vedno izvaja napade na in v sosednji državi ter tam ohranja svojo prisotnost.

9.23 ZDA trdijo, da se pogajanja z Iranom nadaljujejo

"ZDA so še vedno zavezane iskanju rešitve, tehnična pogajanja se nadaljujejo," je za dpa povedal vladni uradnik. Dodal je, da je ravnanje iranskega vodstva nesprejemljiva kršitev memoranduma o soglasju, ki sta ga strani sklenili sredi junija.

Iranski mediji so v četrtek zvečer poročali o novih napadih. Neimenovan ameriški uradnik je medtem za CNN dejal, da ameriška vojska trenutno ne izvaja napadov na Iran. Da "niso seznanjeni z izraelsko vpletenostjo v napade na Iran v tem trenutku", pa naj bi sporočili izraelski uradniki.

Tarča domnevnega ameriško-izraelskega napada naj bi bilo vojaško poveljstvo na obrobju Bušerja, poročanje iranske državne tiskovne agencije Irna povzema francoska tiskovna agencija AFP. "Pred nekaj trenutki je vojaški štab na obrobju Bušerja napadel in zadel izstrelek ameriško-sionističnega sovražnika," je po navedbah Irne dejal namestnik guvernerja province Bušer Ehsan Jahanian.

Na Bližnjem vzhodu so se razmere znova zaostrile v noči na sredo, ko so ameriške sile odgovorile na iranske napade na ladje v Hormuški ožini, Iran pa se je odzval z napadi na ameriške cilje v regiji. Niz medsebojnih napadov se je zgodil tudi v noči na četrtek in v četrtek čez dan.