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Avtor:
R. K.

Sreda,
17. 6. 2026,
11.45

Osveženo pred

34 minut

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Natisni članek
Vrh G7 Donald Trump Emmanuel Macron Brigitte Macron

Sreda, 17. 6. 2026, 11.45

34 minut

Donald Trump in francoska prva dama v središču pozornosti zaradi rokovanja

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Donald Trump, Brigitte Macron | Foto Reuters

Foto: Reuters

Ob začetku vrha voditeljev G7 v Franciji je veliko pozornosti pritegnilo srečanje prve dame Francije Brigitte Macron in ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Njuno rokovanje je trajalo nenavadno dolgo, po koncu fotografiranja pa je Trump ženo francoskega predsednika ponovno prijel za roko in jo pospremil z odra.

Na vrhu voditeljev G7 v Evianu v Franciji se od ponedeljka srečujejo voditelji ZDA, Nemčije, Francije, Združenega kraljestva, Italije, Kanade in Japonske, pa tudi najvišji predstavniki institucij Evropske unije. 

Nenavadno dolg stisk roke

Voditelje je sprejel francoski predsednik Emmanuel Macron skupaj z ženo Brigitte. Kar nekaj pozornosti je pritegnil prihod ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki se je nenavadno dolgo rokoval z Macronovo ženo. 

Posnetek srečanja, ki je postal viralen na družbenih omrežjih, prikazuje, kako se Trump najprej rokuje z Macronom, nato pa še z njegovo ženo. Potem ko jo objame in poljubi, jo še več kot deset sekund drži za roko. Številni uporabniki družbenih omrežij so vse skupaj označili za neprimerno in nerodno. 

Zakonca Macron sta skupaj s Trumpom pozirala pred fotografi, nato pa so zapustili prizorišče. Trump je takrat Brigitte ponovno prijel za roko in jo pospremil po stopnicah. 

Donald Trump, Brigitte Macron | Foto: Reuters Foto: Reuters

Danes večerja v Versaillesu

Po današnjem koncu vrha bo Macron v palači Versailles blizu Pariza gostil ameriškega predsednika. Večerjo bo priredil v čast 250. obletnici ameriške neodvisnosti.

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