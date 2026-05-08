Donald in Melania sta ugotovila, da sta šla predaleč

Množica, ki se je v Beli hiši zbrala ob vojaškem materinskem dnevu, se je zasmejala, ko je prva dama ZDA Melania Trump govorila o empatiji svojega moža Donalda.

Predsednik ZDA Donald Trump in prva dama Melania Trump sta v Beli hiši pozdravila matere vojakov. Melania je v nagovoru dejala, da sta materina ljubezen in moč v središču ameriške moči. Nato je predstavila svojega moža Donalda.

Omemba empatije sproži smeh

"Večina pozna mojega moža kot močnega vrhovnega poveljnika, a njegova empatija presega to vlogo," je dejala. Ob teh besedah in omembi empatije se je množici razlegel smeh.

OMG. The crowd at the White House burst out laughing when Melania mentioned Trump's "empathy". Even Melania laughed.



Painfully humiliating for the dear leader. pic.twitter.com/hxI8OPa6mQ — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) May 6, 2026

Melania je zato za trenutek prekinila govor in pogledala proti predsedniku. "... In oblikuje skrbnega voditelja, ki se nenehno spominja, da je vsak ameriški vojak otrok nekoga," je nadaljevala Sevničanka.

Melanijin nasmeh možu

Smeh je postal glasnejši, ko je Trump skomignil z rameni, prva dama pa se mu je nasmehnila, piše USA Today.