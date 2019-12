Kaj vse bodo naredili na trasi drugega tira do poletja?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Te dni so se na nekaterih od dostopnih cest za gradbišča objektov drugega tira začela izvajati sklepna dela, vključno z asfaltiranjem cest. Dela se nadaljujejo po terminskem načrtu in bodo predvidoma končana do konca julija 2020, je povedal izvršni direktor gradbenega sektorja pri 2TDK Marko Žitnik. Skupno gre za skoraj 21 kilometrov cest.

Izvajalec trenutno sicer dela na 20 od skupno 23 predvidenih dostopnih cest, dela pa napredujejo skladno z zahtevami in pričakovanji, je v izjavi medijem ob ogledu del pri Klancu pri Kozini navedel Žitnik, ki verjame, da bodo končana v predvidenem roku.

Vse ceste bodo asfaltirane, nekatere bodo omogočale dvosmerni promet, nekatere ožje pa bodo imele izogibališča. Po koncu del bodo ceste predane lokalnim skupnostim za potrebe lokalnega prometa, je še navedel Žitnik. Pri tem je pojasnil, da so na območju Tinjana odkrili še eno arheološko najdišče, a da se arheološka dela izvajajo vzporedno z gradnjo dostopne ceste. Trenutno je sicer nastala manjša zamuda, ta pa naj ne bi vplivala na končni rok za dokončanje del.

Prvi mož 2TDK Dušan Zorko je ob tej priložnosti poudaril, da podjetje "dela s polno paro naprej".

Projekt pomemben ne le za Slovenijo, ampak tudi za Evropo

Član uprave 2TDK Marko Brezigar pa je poudaril, da so na torkovem sestanku v Bruslju s predstavniki Evropske komisije, evropskih Ten-t koridorjev in združenja dolgih tunelov prejeli izrazito podporo projektu drugega tira, ki rešuje edino ozko grlo v mediteranskem in baltsko-jadranskem koridorju.

Foto: Matej Leskovšek Kot je dodal Zorko, gre za evropsko priznan projekt, ki "mora biti zgrajen", saj bo pomemben ne le za Slovenijo, ampak tudi za Evropo.

O dveh razpisih za glavna gradbena dela na projektu sta Zorko in Brezigar pojasnila, da pričakujejo veliko zanimanje. Glede na to, da so prejeli veliko pravno-ekonomskih vprašanj, pa se po Brezigarjevih besedah "veliko tujcev pripravlja na razpise".

O odločitvi državne revizijske komisije v zvezi z razpisom za prečkanje Glinščice je Zorko poudaril, da jih dolžina postopka za zdaj ne ovira, a je obenem izrazil upanje, da se zadeve ne bodo predolgo vlekle. Po njegovem mnenju ima komisija zadostno dokumentacijo, na podlagi katere bi lahko podala končno poročilo. "Upam, da bo komisija odločila tako, da bo dobro za projekt," je še dodal.