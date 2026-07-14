V prvi polovici letošnjega leta je Hrvaško obiskalo 7,6 milijona turistov, ki so ustvarili 29,5 milijona prenočitev, kažejo podatki v sistemu eVisitor. "Rezervacije so dobre, po informacijah s terena pa pričakujemo boj za vsakega gosta na vrhuncu sezone. Verjamem, da bomo kos vsem izzivom in da bomo na koncu imeli še eno dobro turistično leto," je za RTL Danas komentiral direktor Hrvaške turistične skupnosti Kristjan Staničić .

Na Jadranski obali je v prvi polovici letošnjega leta zabeleženih 27,1 milijona nočitev, kar je enako kot lani. Na celini, vključno z Zagrebom, pa 2,4 milijona nočitev, kar je odstotek več kot lani. Po prvih neuradnih podatkih je bilo v prvih devetih dneh julija približno dva odstotka več prihodov turistov kot v enakem obdobju lani, poroča Index.hr.

V prvih šestih mesecih so največ nočitev ustvarili gostje iz Nemčije, in sicer 5,6 milijona, sledijo domači gostje s 4,2 milijona nočitev, Slovenci z 2,9 milijona, Avstrijci z 2,5 milijona, Poljaki z 1,6 milijona, gostje iz Združenega kraljestva z 1,4 milijona, Čehi z 1,1 milijona in gostje iz ZDA z milijonom nočitev.

Hoteli predstavljajo 14 odstotkov nastanitvenih zmogljivosti, vendar beležijo 47 odstotkov vseh prihodov. Kampi predstavljajo 20 odstotkov oziroma petino komercialnih zmogljivosti na Hrvaškem in beležijo 15 odstotkov prihodov. Gospodinjski objekti, sem spadajo apartmaji, sobe in hiše v zasebni lasti, imajo 52 odstotkov komercialnih zmogljivosti in ustvarijo 27 odstotkov prihodov.

Letošnji junij slabši od lanskega

Čeprav je Hrvaška junija zabeležila upad prihodov in prenočitev turistov v primerjavi z lanskim letom, je direktor Hrvaške turistične skupnosti Kristjan Staničić za RTL Danas povedal, da ni razloga za skrb. Takšen rezultat so po njegovih besedah za junij pričakovali zaradi drugačnega urnika praznikov in šolskih počitnic v državah, od koder prihaja največ turistov.

"Napovedali smo, da bo junij nekoliko šibkejši od lanskega prav zaradi drugačnega urnika praznikov in šolskih počitnic na nekaterih trgih. Ko pogledamo kumulativne rezultate, kar je najpomembnejši kazalnik, smo ponovili rezultate lanske predsezone, ki je bila rekordna. Zato ni razloga za zaskrbljenost, temveč prej za zadovoljstvo," je dejal Staničić. Foto: Matic Prevc/STA

Staničić: Hrvaška ni ne predraga ne prepoceni

V pogovoru se je dotaknil tudi cen na Hrvaškem, ki so vse pogosteje tema pogovora, ko pride do dopustovanja pri naših južnih sosedih. "Hrvaška ni ne predraga ne prepoceni. Pomembno je govoriti o vrednosti za denar, torej o tem, da gost za določeno ceno dobi ustrezno kakovost. Trg regulira cene in vesel sem, da se je velik del turističnega sektorja odzval na pozive in jih prilagodil povpraševanju," je pojasnil Staničić.

Poudaril je tudi, da je letos še posebej izrazit trend rezervacij v zadnjem trenutku: "Vse pogosteje se ljudje za destinacijo odločajo v zadnjem trenutku, cena pa je eden ključnih dejavnikov pri izbiri."

Številni turisti na Hrvaškem bivajo v zasebnih nastanitvah, zato redno nakupujejo v trgovinah in primerjajo cene s cenami v svojih državah. "Ko primerjajo cene na Hrvaškem z istimi trgovskimi verigami v svojih državah, vidijo, da so nekatere stvari tukaj dražje. Zato morajo biti vsi v turistični verigi prilagodljivi pri določanju cen," je dejal Staničić.

Na vprašanje, zakaj so zasebne namestitve in kampi v juniju zabeležili slabše rezultate, je Staničić ponovno opozaril na koledar praznikov in šolskih počitnic na trgih, kot sta Nemčija in Avstrija. Ob tem meni, da se bodo letošnji rezultati zelo kmalu izenačili z lanskimi. "Julija že beležimo več prihodov kot lani. Leto traja 12 mesecev in rezultate bi morali opaziti ob koncu glavnega dela sezone," je dejal.

Strategija hrvaškega turizma

Komentiral je tudi trditve nekaterih najemodajalcev, da zaradi povečanih stroškov in novih dajatev ne morejo dodatno znižati cen. "Vse, kar vlada počne s strateško turistično politiko, je usmerjeno v dolgoročno trajnost turizma. Hrvaški turizem se mora razvijati trajnostno, eden največjih izzivov pa je obstoječa struktura namestitvenih zmogljivosti," je razložil Staničić.

"Rezervacije so dobre, po informacijah s terena pa pričakujemo boj za vsakega gosta na vrhuncu sezone. Verjamem, da bomo kos vsem izzivom in da bomo na koncu imeli še eno dobro turistično leto," je sklenil direktor Hrvaške turistične skupnosti.