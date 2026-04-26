Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je po navedbah virov iz Bele hiše tik pred sprejetjem odločitve, da odpusti Kasha Patela, direktorja preiskovalnega urada FBI. Trump naj bi imel vrh glave predvsem kritično poročanje ameriških medijev o Patelu, saj to po mnenju predsednika ZDA meče slabo luč na njegovo administracijo.

Direktor FBI Kash Patel se je v zadnjem letu pod plazom očitkov, da slabo opravlja svoje delo, znašel že večkrat, med drugim zaradi prehitrih javnih zaključkov o osumljencih za strelske napade oziroma pohode in domnevno zlorabo letala FBI za zasebne polete. Patel je bil tudi tarča uspešnega kibernetskega napada, ki so ga domnevno izvedli proiranski hekerji. Na spletu so nato objavili njegove zasebne fotografije.

Sodu je dno morda dokončno izbila nedavna reportaža ameriškega časnika The Atlantic, v katerem je več virov iz FBI zatrdilo, da se Patel vede vse bolj paranoično - skrbelo naj bi ga namreč prav to, da bo odpuščen -, da pogosto sploh ne prihaja na delo in da ima težave s prekomernim uživanjem alkohola.

Kash Patel na fotografiji, ki so jo iz njegovega e-poštnega predalnika ukradli domnevni proiranski hekerji. Foto: Telegram / Handala Hack Team

"Se vidimo na sodišču"

Patel je The Atlantic zaradi članka v začetku tega tedna nato tožil za odškodnino v višini več kot 200 milijonov evrov. "Kar objavite to zgodbo in se vidimo na sodišču, pripravite denar," je Atlanticu zapretil direktor FBI.

Medij The Intercept je v petek nato razkril, da je bil Kash Patel pred več kot dvema desetletjema kar dvakrat aretiran zaradi razgrajanja in nespodobnega vedenja pod vplivom alkohola. Enkrat so ga aretirali, ker se je pijan vedel nedostojno, drugič pa je pod vplivom alkohola uriniral na javnem mestu.

Donald Trump in Kash Patel po sinočnjem strelskem incidentu v Beli hiši. Foto: Reuters

Vse več jih je, ki imajo pred imenom pridevnik "nekdanji". Bo naslednji prav Patel?

Negativni naslovi v medijih o direktorju FBI zelo motijo predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je Patela na čelo preiskovalnega urada postavil 21. februarja lani.

Kot je v soboto poročal The Times, ki se sklicuje na uradnike v Beli hiši, naj bi bilo samo še vprašanje časa, kdaj bo Trump Patelu pokazal vrata.

Donald Trump zelo slabo prenaša negativno medijsko poročanje o vidnejših članih njegove administracije. Foto: Reuters

Direktor FBI bi se s tem pridružil vse bolj številčni skupini odpuščenih visokih članov Trumpove administracije. Predsednik ZDA je predvsem zaradi kritičnega poročanja medijev letos namreč odslovil že pravosodno ministrico ZDA Pam Bondi in ministrico za domovinsko varnost Kristi Noem, ministrica za delo Lori Chavez-DeRemer pa je odstopno izjavo podala kar sama.