Dim požarov s severozahoda se je razširili čez celotno ozemlje ZDA

Dim požarov, ki so na severozahodu ZDA uničili 20.000 kvadratnih kilometrov površin, se je z vetrovi razširil praktično čez celotno ozemlje ZDA. Dim iz Kalifornije, Oregona in Washingtona je veter potegnil 4000 kilometrov naprej proti vzhodu in meglica je prispela celo do mesta New York.