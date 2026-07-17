Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. L.

Petek,
17. 7. 2026,
21.14

Osveženo pred

1 ura, 30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,20

Natisni članek

Natisni članek

Petek, 17. 7. 2026, 21.14

1 ura, 30 minut

Delfin Oliver navdušil splet, strokovnjaki opozarjajo: ne približujte se mu

Avtor:
M. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,20

Družbena omrežja so v zadnjih dneh preplavili posnetki delfina Oliverja, ki se v morju ob dalmatinski obali približuje kopalcem, plava med njimi in se celo igra z žogo. Prizori, na katerih se delfin druži predvsem z otroki, so navdušili številne uporabnike spleta, a strokovnjaki ob tem opozarjajo, da navidezno prijazno vedenje ne pomeni, da je stik z živaljo varen.

Oliver je po poročanju hrvaških medijev domačinom že dobro poznan, saj se je ljudem v okolici že večkrat približal. Na različnih posnetkih je mogoče videti, kako se igra z žogo, ki jo potiska proti otrokom na napihljivih deskah, ter se zadržuje v njihovi bližini. Prizori so hitro postali spletni hit, mnogi pa so delfinovo vedenje opisovali kot dokaz njegove igrivosti in zaupljivosti. A strokovnjaki opozarjajo, da gre še vedno za divjo žival, zato približevanje ni priporočljivo.

Oliver je samotarski delfin

Morski biolog Draško Holcer, soustanovitelj hrvaškega Inštituta Plavi svijet, je za RTL Direkt pojasnil, da Oliver ni običajen delfin. "Gre za tako imenovanega samotarskega delfina, ki se je ločil od svoje vrste in družbo začel iskati med ljudmi."

Takšno vedenje je sicer zanimivo za opazovanje, vendar ni nekaj, kar bi spodbujali. Holcer opozarja, da lahko bližnji stik z delfinom predstavlja tveganje tako za ljudi kot za žival. Delfini so velike in močne živali, tehtajo približno 250 kilogramov in so dolgi skoraj tri metre. V morju lahko plavajo s hitrostjo približno 30 kilometrov na uro in lahko človeka poškodujejo tudi nenamerno, na primer pri igri ali nenadnem premiku. Poleg tega obstaja možnost prenosa bolezni med ljudmi in morskimi sesalci.

Strokovnjaki: opazujte ga od daleč

Čeprav se Oliver ljudem približuje sam in trenutno ne kaže agresivnega vedenja, strokovnjaki obiskovalce morja pozivajo, naj ga ne iščejo, se mu ne približujejo, ga ne hranijo in se ga ne dotikajo. Najboljši način za opazovanje takšnih živali je z varne razdalje, saj lahko prevelika navezanost na ljudi spremeni njihovo naravno vedenje in jim dolgoročno škodi.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.