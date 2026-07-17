Družbena omrežja so v zadnjih dneh preplavili posnetki delfina Oliverja, ki se v morju ob dalmatinski obali približuje kopalcem, plava med njimi in se celo igra z žogo. Prizori, na katerih se delfin druži predvsem z otroki, so navdušili številne uporabnike spleta, a strokovnjaki ob tem opozarjajo, da navidezno prijazno vedenje ne pomeni, da je stik z živaljo varen.

Oliver je po poročanju hrvaških medijev domačinom že dobro poznan, saj se je ljudem v okolici že večkrat približal. Na različnih posnetkih je mogoče videti, kako se igra z žogo, ki jo potiska proti otrokom na napihljivih deskah, ter se zadržuje v njihovi bližini. Prizori so hitro postali spletni hit, mnogi pa so delfinovo vedenje opisovali kot dokaz njegove igrivosti in zaupljivosti. A strokovnjaki opozarjajo, da gre še vedno za divjo žival, zato približevanje ni priporočljivo.

Oliver je samotarski delfin

Morski biolog Draško Holcer, soustanovitelj hrvaškega Inštituta Plavi svijet, je za RTL Direkt pojasnil, da Oliver ni običajen delfin. "Gre za tako imenovanega samotarskega delfina, ki se je ločil od svoje vrste in družbo začel iskati med ljudmi."

Takšno vedenje je sicer zanimivo za opazovanje, vendar ni nekaj, kar bi spodbujali. Holcer opozarja, da lahko bližnji stik z delfinom predstavlja tveganje tako za ljudi kot za žival. Delfini so velike in močne živali, tehtajo približno 250 kilogramov in so dolgi skoraj tri metre. V morju lahko plavajo s hitrostjo približno 30 kilometrov na uro in lahko človeka poškodujejo tudi nenamerno, na primer pri igri ali nenadnem premiku. Poleg tega obstaja možnost prenosa bolezni med ljudmi in morskimi sesalci.

Strokovnjaki: opazujte ga od daleč

Čeprav se Oliver ljudem približuje sam in trenutno ne kaže agresivnega vedenja, strokovnjaki obiskovalce morja pozivajo, naj ga ne iščejo, se mu ne približujejo, ga ne hranijo in se ga ne dotikajo. Najboljši način za opazovanje takšnih živali je z varne razdalje, saj lahko prevelika navezanost na ljudi spremeni njihovo naravno vedenje in jim dolgoročno škodi.