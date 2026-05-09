"Dejanja ZDA predstavljajo nevarno eskalacijo. Posledice so možne tudi zunaj Bližnjega vzhoda." #vŽivo

9.47 Iranski veleposlanik: Dejanja ZDA predstavljajo resno in nevarno eskalacijo

9.45 CIA: Iran lahko več mesecev vzdrži pomorsko blokado

Iranski veleposlanik pri ZN Amir Saeid Iravani je pozval Združene narode, naj "nedvoumno obsodijo" ameriško blokado in napade na dva iranska tankerja. V pismu Varnostnemu svetu ZN in generalnemu sekretarju Antoniu Guterresu je Iravani opozoril, da bi lahko bile posledice ameriških potez v regiji "katastrofalne".

Dejal je, da ameriška dejanja "predstavljajo resno in nevarno eskalacijo, ki še dodatno destabilizira že tako krhko regijo in predstavlja resno grožnjo mednarodnemu miru in varnosti". Iravani je opozoril tudi, da bi se posledice lahko razširile zunaj Bližnjega vzhoda in da "bi Združene države nosile polno odgovornost".

Pozval je k spodbujanju administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa, naj spoštuje svoje obveznosti po mednarodnem pravu in se vzdrži nadaljnjih provokativnih potez.

Njegovi komentarji so sledili, potem ko je ameriška vojska napadla dva tankerja, ki sta plula proti iranskemu pristanišču, s čimer je kršila ameriško blokado iranskih pristanišč. Ameriško centralno poveljstvo, ki nadzoruje ameriške sile na Bližnjem vzhodu, je sporočilo, da je lovsko letalo F/A-18 Super Hornet onesposobilo tankerje tako, da je v njihove dimnike izstrelilo strelivo.

Iran lahko več mesecev vzdrži pomorsko blokado, opozarja poročilo ameriške obveščevalne službe. Glede na analizo CIE Iran ne bo občutil resnega gospodarskega pritiska zaradi ameriške blokade svojih pristanišč do konca poletja.

Ocena, o kateri je prvi poročal The Washington Post, kaže, da je ameriški pritisk na Teheran omejen, saj se pogovori o končanju konflikta nadaljujejo.

ZDA so 13. aprila uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč, potem ko so propadli pogovori med državama o končanju vojne, ki so sledili uvedbi premirja 7. aprila. Cilj blokade je bil prisiliti Iran, da konča učinkovito blokado Hormuške ožine.

Iranski napadi na ladje v tej ključni morski poti so povzročili velike motnje v svetovnem gospodarstvu z omejevanjem pretoka nafte in drugih surovin.