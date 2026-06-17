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Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
17. 6. 2026,
15.51

Osveženo pred

58 minut

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Natisni članek
primorska avtocesta primorska avtocesta DARS zapora ceste zastoj zastoj dela na cesti Črni Kal Kozina

Sreda, 17. 6. 2026, 15.51

58 minut

Dars zaključil obnovo avtocestnega odseka med Kozino in Črnim Kalom

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Zastoj primorska avtocesta | Delovna zapora na območju Postojne medtem ostaja. | Foto STA

Delovna zapora na območju Postojne medtem ostaja.

Foto: STA

Dars je zaključil obnovo odseka primorske avtoceste med Kozino in Črnim Kalom. Potem ko so v torek odstranili še zadnji del delovne zapore, promet znova poteka brez omejitev, je Dars objavil na družbenem omrežju X. Delovna zapora medtem čez poletje ostaja na območju Postojne.

Dela za celovito obnovo vozišča, objektov in počivališča Ravne so stekla marca lani in bi morala biti po prvotni časovnici končana novembra lani.

Obnova je zajemala skupno 9,9 kilometra smernih vozišč avtoceste, dela pa je izvajal konzorcij družb Kolektor CPG, CPK in GP Krk. Pogodbena vrednost je znašala 26,6 milijona evrov brez DDV.

Delovna zapora ostaja na območju Postojne 

Delovna zapora medtem ostaja na območju Postojne, kjer so se dela nedavno začela izvajati tudi v nočnem času. Ukrep je ob prevzemu mandata napovedal minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, ki si je prejšnji teden tudi ogledal potek obnovitvenih del na tem odseku primorske avtoceste.

Po oceni izvajalca del, družbe Kolektor CPG, bi lahko uvedba nočnega dela na območju obnove pri Postojni skupni čas izvedbe projekta skrajšala za približno 20 do 30 dni. Podrobnejše ocene, za koliko bodo nočna dela vplivala na stroške projekta, za zdaj še ni mogoče podati. Izvajanje nočnih del je bilo sicer predvideno že v okviru pogodbenih določil, zato zaradi njihove uvedbe Dars ne bo sklepal dodatnih pogodbenih aneksov.

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