Čoln s potniki nenadzorovano divjal po Benetkah in med turisti sejal strah #video

Obiskovalci Benetk so bili preteklo nedeljo priča dramatičnim prizorom, ko je potniško plovilo družbe Alilaguna brez nadzora drvelo po Velikem kanalu, trčilo v več gondol in čolnov ter poškodovalo pročelja stavb. Nenavaden dogodek se je zgodil v neposredni bližini ikoničnega mostu Rialto, kjer se gnetejo tako turisti kot lokalni prebivalci. Smrtnih žrtev k sreči ni bilo.

Plovilo družbe Alilaguna, ki opravlja taksi prevoze iz Benetk do letališča Marco Polo, je pred znamenitim mostom Rialto najverjetneje utrpelo tehnično okvaro pogonskega sklopa, zaradi česar voznik ni mogel več nadzorovati hitrosti in smeri plovbe, poročajo italijanski mediji.

Sredi dneva se je položaj v Velikem kanalu (Canal Grande) v nekaj sekundah spremenil v kaos. Plovilo je najprej oplazilo pomol Fondaco dei Tedeschi, in nato trčilo v prvo gondolo, ki jo je močno poškodovalo. Nekaj trenutkov zatem je sledil še trd trk z drugo gondolo, v kateri so bili turisti. Trk je prevrnil tako potnike kot gondoljerja, ki so popadali v mrzlo vodo.

Iz morja rešili devet oseb

Na pomoč so nemudoma priskočili gasilci, policija in mimoidoči. Iz vode so rešili devet oseb. Vsi so se le lažje poškodovali, imeli so predvsem modrice in začetne znake podhladitve, smrtnih žrtev pa k sreči ni bilo. Reševalne ekipe so morale ukrepati hitro, saj je voda februarja izjemno mrzla, močan tok pa dodatno ovira reševanje.

Podivjani čoln je nadaljeval svojo nevarno pot, dokler ni trčil v stavbo na Rio delle Poste, kjer se je končno ustavil.

Predsednik družbe Alilaguna Fabio Sacco je v izjavi za medije poudaril, da je najpomembnejše, da ni bilo smrtnih žrtev, ter potrdil, da bodo plovilo poslali na tehnični pregled. Zaposlenega, ki je upravljal čoln, so preventivno hospitalizirali in pri njem opravili standardne postopke, vključno s testom za preverjanje alkoholiziranosti in prisotnosti sledi drog.

Pomorska policija je začela uradno preiskavo, ki naj bi pojasnila, zakaj se je zgodila okvara in ali bi bilo nesrečo mogoče preprečiti.

Videoposnetki incidenta so se hitro razširili po družbenih omrežjih, kjer uporabniki izpostavljajo vprašanja o preobremenjenosti Canala Grande, pomanjkljivi infrastrukturi in premajhnem nadzoru nad prometom. Mnogi pozivajo k uvedbi strožjih regulacij, nekateri celo menijo, da bi bilo treba večjim plovilom prepovedati plovbo po osrednjem beneškem kanalu.