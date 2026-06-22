Človeka, ki ga je sovražil Vladimir Putin, so našli mrtvega

V Latviji je umrl znan ruski novinar in urednik Grigorij Nehorošev, ki je leta 2008 razkril razmerje ruskega predsednika Vladimirja Putina in Aline Kabajeve, ene najboljših gimnastičark vseh časov. Nehorošev je domnevno umrl po tem, ko je nabral in pojedel strupene gobe. Putin že od nekdaj zanika, da je bil kadarkoli v zvezi s Kabajevo, a je več preiskovalnih novinarjev v preteklih letih trdilo, da imata v resnici dva sinova, rojena v letih 2015 in 2019.

69-letni Grigorij Nehorošev je bil odgovorni urednik tednika Moskovski Korespondent, ko je ta 12. aprila 2008 objavil bombastično zgodbo, da se je ruski predsednik Vladimir Putin ločil od svoje žene Ljudmile Putinove, ker se namerava poročiti s kar 30 let mlajšo gimnastičarko Alino Kabajevo, dobitnico zlate kolajne na olimpijskih igrah leta 2004 v Atenah.

V kabinetu ruskega predsednika so poročanje časnika Moskovski Korespondent ostro zanikali. Nehorošev je medtem branil resničnost navedb in trdil, da so njegovi novinarji dejstva preverjali več tednov in da zato stoji za njimi.

Vladimir Putin in Alina Kabajeva leta 2004 Foto: Reuters

Nad Moskovski Korespondent se je medtem zgrnil gnev celotnega Kremlja. Pripadniki ruske varnostne službe FSB so večkrat obiskali prostore uredništva tednika, ki ga je njegov lastnik nato ukinil le teden dni po izidu sporne zgodbe, Nehorošev pa se je umaknil. Medij so ponovno poskusili zagnati septembra 2008, a je bil čas izhajanja zelo omejen. Tednik je dokončno prenehal izhajati manj kot dva meseca pozneje.

Nehorošev se je kasneje preselil v Latvijo, natančneje v prestolnico države Rigo, in tam živel kot politični begunec. Po poročanju latvijskih medijev je svojim prijateljem skozi leta večkrat zaupal, da ga skrbi morebitni poskus atentata nanj.

Nekdanji ruski urednik in novinar naj bi po navedbah baltskih medijev v petek, 19. junija, umrl po tem, ko je na vrtu svojega domovanja našel strupene gobe in jih pojedel.

Njegovo smrt je med prvimi razkrila njegova prijateljica, politična komentatorka in aktivistka Božena Rinska. "Kakšna grozljiva smrt. Griša Nehorošev je umrl po zastrupitvi z gobami, ki jih je našel na svojem vrtu," je zapisala na družbenih omrežjih.

Alina Kabajeva in Vladimir Putin imata dva otroka, rojena v letih 2015 in 2019, trdi več preiskovalnih novinarjev. Foto: Reuters

Je bilo poročanje o aferi Putina in Kabajeve vendarle verodostojno?

Mnogi so danes prepričani, da je ruski predsednik Vladimir Putin, ki se je od svoje prejšnje žene Ljudmile Putine ločil leta 2014, res v zvezi z nekdanjo zelo uspešno gimnastičarko.

Več preiskovalnih novinarjev, med drugim pri medijih iStorites, Dossier in Radio Svoboda Evropa, je v preteklih letih namreč objavilo lastne preiskovalne zgodbe, v katerih je na desetine virov iz krogov zaposlenih pri družinah Putina in Kabajeve in virov iz zdravstvenih ustanov pričalo, da nista zgolj par, temveč imata tudi dva otroka, dva fanta. Eden naj bi se leta 2015 rodil v Švici, drugi pa leta 2019 v Moskvi.

Putin sicer nikoli ni javno priznal, da bi bil kadarkoli v zvezi z Alino Kabajevo.