Avtorji:
K. M., STA

Četrtek,
23. 4. 2026,
14.06

Evropa posojilo Ukrajina

Četrtek, 23. 4. 2026, 14.06

Članice EU potrdile izplačilo 90 milijard evrov vrednega posojila Ukrajini

Evropska unija, zastava | Voditelji držav članic so se o posojilu za Ukrajino dogovorili že na decembrskem zasedanju v Bruslju. | Foto Shutterstock

Voditelji držav članic so se o posojilu za Ukrajino dogovorili že na decembrskem zasedanju v Bruslju.

Članice Evropske unije so danes dokončno potrdile izplačilo 90 milijard evrov vrednega posojila Ukrajini, je sporočilo ciprsko predsedstvo Sveta EU. Polovico sredstev bo prejela letos, polovico pa prihodnje leto, so navedli na Svetu EU.

"Svet EU je danes potrdil še zadnji zakonodajni predlog, potreben za izplačilo 90 milijard evrov posojila Ukrajini," je povedal ciprski minister za finance Makis Keravnos. Zapisal je, da bo EU začela posojilo izplačevati takoj, ko bo mogoče, in dodal, da bo to zagotovilo ključno podporo pri ukrajinskih najnujnejših proračunskih potrebah.

Za podporo proračunu bo EU Ukrajini zagotovila 30 milijard evrov, 60 milijard evrov pa bo namenjenih za naročanje vojaške opreme in podporo naložbam v zmogljivosti ukrajinske obrambne industrije.

Ukrajina končala popravilo naftovoda 

Članice so pravno podlago za izplačilo posojila Ukrajini potrdile, potem ko je odhajajoči madžarski premier Viktor Orban umaknil blokado. Podporo je pogojeval s ponovno vzpostavitvijo tranzita ruske nafte prek ukrajinskega odseka naftovoda Družba, ki je bil januarja po navedbah Kijeva poškodovan v ruskih napadih. Ukrajina je v torek sporočila, da je končala popravilo naftovoda, po katerem je nafta v sredo tudi ponovno stekla.

Voditelji držav članic so se o posojilu za Ukrajino dogovorili že na decembrskem zasedanju v Bruslju, vendar pa je nato Budimpešta blokirala sprejemanje pravne podlage, ki bi omogočila izplačilo sredstev Kijevu.

Članice EU sprejele 20. sveženj sankcij proti Rusiji

Članice EU so danes sprejele 20. sveženj sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino, ki vključuje ukrepe na področjih energetike, finančnih storitev in trgovine.

"Svet EU je danes sprejel 20. sveženj sankcij proti Rusiji v odziv na zaostrovanje vojaške agresije na Ukrajino," je na družbenem omrežju X sporočilo ciprsko predsedstvo Sveta EU.

Nov sveženj sankcij proti Moskvi so države članice potrdile, potem ko sta Madžarska in Slovaška umaknili veto, povezan s prekinitvijo tranzita ruske nafte prek ukrajinskega odseka naftovoda Družba. Nafta je po naftovodu, ki je bil januarja po navedbah Kijeva poškodovan v ruskih napadih, proti omenjenima državama ponovno stekla v sredo.

Evropska komisija je 20. sveženj sankcij proti Rusiji od začetka njene agresije na Ukrajino pred nekaj več kot štirimi leti predstavila v začetku februarja letos. Predlog je med drugim vključeval omejevalne ukrepe na področjih energetike, finančnih storitev in trgovine.
