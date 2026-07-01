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Avtorji:
L. B., STA

Sreda,
1. 7. 2026,
9.54

Osveženo pred

54 minut

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Natisni članek
TRUMP FBI cia

Sreda, 1. 7. 2026, 9.54

54 minut

CIA in FBI nasprotujeta Trumpovemu načrtu za enotni seznam vohunov

Avtorji:
L. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Donald Trump | Trump meni, da bi centralizirana baza omogočila učinkovitejše spremljanje tujih obveščevalnih groženj. | Foto Reuters

Trump meni, da bi centralizirana baza omogočila učinkovitejše spremljanje tujih obveščevalnih groženj.

Foto: Reuters

Vodstvi ameriške obveščevalne agencije Cia in zveznega preiskovalnega urada FBI nasprotujeta zahtevi predsednika Donalda Trumpa, da bi obveščevalne službe oblikovale enoten seznam vseh ameriških vohunov in virov informacij, je poročal New York Times. Takšna zbirka podatkov bi po mnenju obveščevalcev ogrožala življenja in zaupne informacije.

Prizadevanja za oblikovanje enotnega seznama v zadnjih mesecih vodi Urad nacionalnega direktorja za obveščevalne dejavnosti, ki ga kot vršilec dolžnosti vodi poslovnež Bill Pulte, ki ga je predsednik Trump na položaj imenoval mimo kongresa.

Trump domnevno meni, da bi centralizirana baza omogočila učinkovitejše spremljanje tujih obveščevalnih groženj ter preprečila podvajanje operacij oziroma nenamerne konflikte med posameznimi agencijami, poroča New York Times.

Trenutno stanje načrta

Projekt doslej ni bistveno napredoval, saj so visoki predstavniki obveščevalnih služb zavrnili predajo svojih seznamov osebja zaradi pomislekov glede varnosti, zaščite in upravljanja tako občutljive zbirke podatkov.

Za FBI bi enotni seznam vključeval osebe, ki jih agencija preiskuje ali jih namerava preiskovati zaradi suma vohunjenja oziroma drugih kaznivih dejanj, Cia pa bi vanj vključila tudi številne posameznike, ki jih želi pridobiti kot tajne vire informacij.

Obveščevalci opozarjajo, da bi že en sam varnostni incident ali uhajanje podatkov lahko ogrozilo dolgotrajne preiskave in tajne operacije. Identitete teh oseb sodijo med najbolj varovane državne skrivnosti in so pogosto dostopne le omejenemu številu zaposlenih - tudi znotraj posameznih agencij.

Zmanjšalo število zaposlenih v uradu

Pulte, ki pred imenovanjem ni imel izkušenj na področju nacionalne varnosti, na položaju sledi Trumpovim interesom. Med drugim je že zmanjšal število zaposlenih v uradu, ki so ga ustanovili po terorističnih napadih na ZDA 11. septembra 2001, in sprožil preiskave domnevnih nepravilnosti na predsedniških volitvah leta 2020.

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