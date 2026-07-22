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Avtor:
Sa. B.

Sreda,
22. 7. 2026,
16.28

Osveženo pred

9 minut

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Hrvaška pretep Istra Slovenec napad

Sreda, 22. 7. 2026, 16.28

9 minut

Četverica brutalno pretepla Slovenca v Medulinu. Enega so pridržali, druge še iščejo.

Avtor:
Sa. B.

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Hrvaška policija | Po navedbah policije so se vsi vpleteni pred sporom zadrževali v istem gostinskem lokalu. | Foto Pixsell

Po navedbah policije so se vsi vpleteni pred sporom zadrževali v istem gostinskem lokalu.

Foto: Pixsell

Policija je pridržala enega od štirih moških, osumljenih napada na Slovenca, ki se je zgodil 18. julija v Medulinu. Prostost so odvzeli 41-letniku, medtem ko preostalo trojico še iščejo. V napadu sta bila poškodovana 23- in 26-letna Slovenca, prvi je utrpel lažje, drugi pa hude telesne poškodbe. Kmalu po napadu se je oglasil starejši od njiju in dejal, da ne ve, zakaj so ju moški napadli, morda je bil razlog to, da sta govorila slovensko. Policija pa je po zaključeni preiskavi zdaj sporočila, da je do napada prišlo, ker sta Slovenca poskušala vzpostaviti stik z dekletoma, ki sta bili v družbi četverice.

Policija Hrvaška
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Slovenska državljana, stara 23 in 26 let, je skupina moških napadla v noči na soboto na medulinski rivi. Oba sta bila v napadu poškodovana, 26-letnik pa je utrpel več zlomov obraznih kosti, med drugim ličnice, kosti pod očesom, nosu in čeljusti. Po napadu je podrobnosti opisal za hrvaški Dnevnik. Povedal je, da ju je napadla skupina mlajših moških, z njimi pa sta bili tudi dve dekleti.

Poudaril je, da napadalcev ne poznata, prav tako ne ve, zakaj so ju napadli. "Ničesar nisva rekla, le nameravala sva iti domov. Morda je bil razlog to, da sva govorila slovensko. Dobil sem vtis, da so se želeli dokazati pred dekleti. Takrat na plaži ni bilo drugih ljudi, ki bi lahko bili priče dogodku," je povedal.

Dodal je še, da sta bila oba s prijateljem hudo poškodovana. Sam je utrpel hude poškodbe obraza, njegov prijatelj pa pretres možganov. Navedel je tudi, da so jima napadalci vzeli natikače, zato sta morala domov iti bosa, prijatelju pa so vzeli tudi denar.

Besedni spor je prerasel v fizični obračun

Štiri dni po napadu je policija pridržala enega od osumljenih za napad. V torek zvečer so prostost odvzeli 41-letnemu hrvaškemu državljanu, ki je osumljen povzročitve hude telesne poškodbe in poskusa povzročitve hude telesne poškodbe. Na podlagi kriminalistične preiskave so ugotovili, da je 41-letnik slovenska državljana napadel skupaj s še tremi moškimi. Po njihovih navedbah je do spora prišlo, potem ko so se vsi vpleteni pred tem zadrževali v istem gostinskem lokalu. Slovenska državljana sta poskušala navezati stik z dekletoma, ki sta bili v družbi četverice.

Ko so lokal zapustili, sta jima Slovenca sledila. Eden od njiju je pripomnil nekaj, kar je četverico razjezilo, besedni spor pa je kmalu prerasel v fizični obračun, je po poročanju hrvaških medijev sporočila puljska policija. Navedli so še, da so 41-letnik in še trije moški slovenska državljana podrli na tla in ju pretepli.

Trojico moških, ki so bili prav tako vpleteni v pretep, policija še išče, 41-letnika pa bodo odpeljali v pripor na Istrsko policijsko upravo.

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