Avtor:
A. P. K.

Sreda,
27. 5. 2026,
11.22

Osveženo pred

15 minut

Češka ima novega zmagovalca Eurojackpota, srečnež zadel vrtoglavih 120 milijonov evrov

Igra na srečo Eurojackpot, milijonar | Srečne številke so bile 5, 11, 23, 33 in 42 ter dodatni številki 10 in 12. | Foto Shutterstock

Srečne številke so bile 5, 11, 23, 33 in 42 ter dodatni številki 10 in 12.

Na Češkem so v igri Eurojackpot pozdravili novega srečneža, ki je zadel glavni dobitek v višini neverjetnih 120 milijonov evrov.

V torkovem žrebanju igre Eurojackpot je srečnež iz Češke zadel glavno nagrado z vrtoglavo vrednostjo v višini 120 milijonov evrov, je potrdilo slovito nemško podjetje Westlotto, ki se ukvarja z organizacijo tovrstnih mednarodnih loterij. Srečni dobitnik (lahko gre za posameznika ali pa skupino) je pravilno napovedal vseh pet številk in tudi obe dodatni številki v kombinaciji 5+2.

Možnost, da napoveste vseh sedem pravilnih številk, je ena proti 140 milijonom

V 42. krogu igre Eurojackpot so bile izžrebane številke 5, 11, 23, 33 in 42 ter dodatni številki 10 in 12, ki sta zmagovalcu prinesli neverjetno vsoto. Nagradna vsota za glavni dobitek se je akumulirala v preteklih krogih, saj nikomur v preteklih 13 žrebanjih ni uspelo zadeti glavnega dobitka.

Po izračunih matematikov in strokovnjakov iz industrije je možnost, da pravilno uganete vse glavne in dodatne številke na loteriji Eurojackpot s 100-odstotno natančnostjo, le približno ena proti 140 milijonom.

Večjih dobitkov so se razveselili še v Nemčiji in v skandinavski državi

Dobitka 5+1, ki znaša več kot štiri milijone evrov v nagradnem skladu, so se v različnih državah razveselile še štiri osebe, med njimi tri v Nemčiji (v Severnem Porenju-Vestfaliji, Saški in Turingiji) in še en prebivalec iz Norveške. V Sloveniji je bilo po podatkih Loterije Slovenija medtem izžrebanih 10.773 različnih dobitkov.

Naslednje žrebanje v igri Eurojackpot bo že v petek, 29. maja, ko bo glavni dobitek znašal 10 milijonov evrov.

Loterija Slovenije, Eurojackpot
