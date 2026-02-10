Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

podražitev čokolada Lindt

Cena priljubljenega čokoladnega zajčka poskočila v nebo: "Naj ga pojedo sami!"

Zajček | Zajček v Nemčiji stane kar 8,75 evra. | Foto FabianMagic/FB

Zajček v Nemčiji stane kar 8,75 evra.

Foto: FabianMagic/FB

Čeprav je do velike noči še veliko časa, so proizvajalci takoj po božiču začeli polniti police trgovin z velikonočnimi izdelki. V velikonočnem času so v Nemčiji še posebej priljubljeni čokoladni zajčki Lind. A cena te velikonočne poslastice je letos vse prej kot pričakovana. Cena kakava je namreč močno poskočila, z njo pa tudi cena priljubljenega zajčka.

Na Facebooku je uporabnik delil fotografijo iz trgovine v Nemčiji, na kateri je prikazan znameniti 200-gramski čokoladni zajec Lind, ovit v pozlačeno folijo. Kot je razvidno s fotografije, ta priljubljena sladica stane neverjetnih 8,75 evra.

Če preračunamo, to pomeni, da kilogram čokolade stane kar 43,75 evra.

Objava je vzbudila na tisoče komentarjev jeznih kupcev, ki takšno ceno razglašajo za čisti rop. "Velika noč bo letos očitno draga," je zapisal eden od uporabnikov. 

"Zagotovo ga ne bom kupil. Lahko ga pojeste sami brez mene!" je zapisal drugi. 

"Embalaža mora biti iz pravega zlata. To je čisti rop," je dodal tretji. 

Isti uporabnik je delil tudi ceno 100-gramskega veganskega čokoladnega zajčka in priložil račun, na katerem je razviden znesek 5,85 evra. To pomeni, da bi kilogram veganske čokolade stal neverjetnih 58,50 evra.

