Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. Ž.

Petek,
8. 5. 2026,
21.41

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,42

Natisni članek

Natisni članek
Friedrich Merz Donald Trump Nemčija vojna proti Iranu Ramstein ZDA

Petek, 8. 5. 2026, 21.41

30 minut

Če Nemci storijo to, je konec z ameriško prevlado

Avtor:
A. Ž.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,42
Bombnik B-2 v oporišču v Veliki Britaniji | Ameriški bombnik B-2 na britanskem letalskem oporišču Fairford. | Foto Reuters

Ameriški bombnik B-2 na britanskem letalskem oporišču Fairford.

Foto: Reuters

Donald Trump je napovedal umik pet tisoč vojakov iz Nemčije, menda zaradi izjav nemškega kanclerja Friedricha Merza o tem, da iranski pogajalci ponižujejo Trumpa. Pri tem je treba vedeti, da je imela Nemčija oziroma ameriška vojaška baza Ramstein eno ključnih vlog v ameriški vojni proti Iranu. Nekateri so tudi prepričani, da prav vojaške baze v Nemčiji ZDA omogočajo, da svojo vojaško moč projicira tudi na območje Bližnjega vzhoda.

"Kljub medijskemu pretencioznemu prikazovanju je Evropa in ostaja temelj ameriške projekcije moči na Bližnjem vzhodu – in osrednje središče vojne proti Iranu." Tako je marca, v času ameriške vojne proti Iranu, pisal Washington Post.

Evropa kot ameriško izhodišče za vojno proti Iranu

Operacija Epski bes (ang. Epic fury) kaže na ceno, ki bi jo ZDA plačale, če bi v celoti umaknile svojo vojaško prisotnost iz Evrope. Ameriški bombniki, brezpilotni letalniki in ladje so bili oskrbljeni z gorivom, oboroženi in izstreljeni prek oporišč v Veliki Britaniji, Nemčiji, na Portugalskem, v Italiji, Franciji in Grčiji, so Washington Postu pojasnili ameriški uradniki.

F-35
Novice Bo to najbolj črn dan za Nato v zgodovini?

Napadalne brezpilotne letalnike usmerjajo iz obsežne ameriške baze v Ramsteinu v Nemčiji, ki je živčno središče ameriških operacij proti Iranu, so sporočili nemški in ameriški uradniki. Težki bombniki B-1 so bili fotografirani, ko so na britanskem letališču RAF Fairford nalagali strelivo in gorivo. USS Gerald R. Ford, največja letalonosilka na svetu, je bila privezana v pomorski bazi na Kreti.

Izjemna strateška pomembnost oporišča v Ramsteinu

Kot piše na svojem računu na spletni platformi Substack uporabnik z imenom Gandalv, je trenutno na nemških tleh nameščenih 36.436 aktivnih ameriških vojakov.

"Samo letalska baza Ramstein nadzoruje območje odgovornosti, ki obsega 104 države po Evropi, Afriki in Bližnjem vzhodu. Satelitska relejna postaja v Ramsteinu je fizični most med operaterji dronov, ki sedijo na ameriškem jugozahodu, in oboroženimi letali, ki letijo nad Jemnom, Somalijo in Perzijskim zalivom. Brez optične povezave, ki poteka čez nemško ozemlje, postane zakasnitev signala prepočasna. Napadi se ne morejo zgoditi."

Lahko Nemci odrečejo gostoljubje ameriške vojske

"In tukaj je del, ki še ni prebil hrupa: Berlin lahko konča vse to. Ne le pet tisoč (vojakov, op p.). Vse skupaj. Sporazum 2+4 iz leta 1990 (ob združitvi Zahodne in Vzhodne Nemčije, op. p.) je Nemčiji podelil popolno in brezpogojno suverenost. V skladu s tem okvirom si Berlin pridržuje zakonsko pravico, da prekliče sporazum o namestitvi. Španija je med iransko vojno že blokirala prelete ZDA in dostop do baz. Italija ni dovolila, da bi njene baze služile kot izhodišče za napade. Nemčija se še ni premaknila. Vprašanje ni več, ali ima Berlin zakonsko pravico. Vprašanje je, kaj se bo zgodilo z ameriško globalno močjo, če jo bo sprejela."

Ameriško vojaško oporišče v Ramsteinu je igralo pomembno vlogo v ameriških napadih na Iran. Fotografija je iz leta 2021. | Foto: Guliverimage Ameriško vojaško oporišče v Ramsteinu je igralo pomembno vlogo v ameriških napadih na Iran. Fotografija je iz leta 2021. Foto: Guliverimage

"Nemčija ne gosti ameriških vojakov. Gosti ameriško moč. Krepi jo. Projicira jo na tri celine. /…/ Nemčija ima tisto, kar ločuje ZDA od vseh drugih držav na svetu. Sposobnost hkratnega projiciranja vojaške sile na tri celine. Če ji odvzamemo evropsko izhodišče, bodo ZDA postale to, kar so že vse druge države na zahodni polobli. Velike. Oborožene. In nezmožne doseči vsakogar, ki ne živi v sosednji hiši," še piše uporabnik Gandalv na Substacku.

Vladimir Putin v Kremlju
Novice Histerija v Moskvi: našli so novega sovražnika
Norveški F-35 in britanski B-52
Novice Napeto na norveškem nebu: F-35 proti ruskemu letalu
Volodimir Zelenski in JAS 39 gripen
Novice Ukrajinska hladna prha za Trumpa
Gripen E
Novice Hud letalski udarec za ZDA. To je znano.
Friedrich Merz Donald Trump Nemčija vojna proti Iranu Ramstein ZDA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.