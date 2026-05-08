Če Nemci storijo to, je konec z ameriško prevlado

Donald Trump je napovedal umik pet tisoč vojakov iz Nemčije, menda zaradi izjav nemškega kanclerja Friedricha Merza o tem, da iranski pogajalci ponižujejo Trumpa. Pri tem je treba vedeti, da je imela Nemčija oziroma ameriška vojaška baza Ramstein eno ključnih vlog v ameriški vojni proti Iranu. Nekateri so tudi prepričani, da prav vojaške baze v Nemčiji ZDA omogočajo, da svojo vojaško moč projicira tudi na območje Bližnjega vzhoda.

"Kljub medijskemu pretencioznemu prikazovanju je Evropa in ostaja temelj ameriške projekcije moči na Bližnjem vzhodu – in osrednje središče vojne proti Iranu." Tako je marca, v času ameriške vojne proti Iranu, pisal Washington Post.

Evropa kot ameriško izhodišče za vojno proti Iranu

Operacija Epski bes (ang. Epic fury) kaže na ceno, ki bi jo ZDA plačale, če bi v celoti umaknile svojo vojaško prisotnost iz Evrope. Ameriški bombniki, brezpilotni letalniki in ladje so bili oskrbljeni z gorivom, oboroženi in izstreljeni prek oporišč v Veliki Britaniji, Nemčiji, na Portugalskem, v Italiji, Franciji in Grčiji, so Washington Postu pojasnili ameriški uradniki.

Napadalne brezpilotne letalnike usmerjajo iz obsežne ameriške baze v Ramsteinu v Nemčiji, ki je živčno središče ameriških operacij proti Iranu, so sporočili nemški in ameriški uradniki. Težki bombniki B-1 so bili fotografirani, ko so na britanskem letališču RAF Fairford nalagali strelivo in gorivo. USS Gerald R. Ford, največja letalonosilka na svetu, je bila privezana v pomorski bazi na Kreti.

Izjemna strateška pomembnost oporišča v Ramsteinu

Kot piše na svojem računu na spletni platformi Substack uporabnik z imenom Gandalv, je trenutno na nemških tleh nameščenih 36.436 aktivnih ameriških vojakov.

Despite the histrionics in the media, Europe is and remains a a bedrock of American power projection in the Middle East - and a central hub for the war against Iran.

"Samo letalska baza Ramstein nadzoruje območje odgovornosti, ki obsega 104 države po Evropi, Afriki in Bližnjem vzhodu. Satelitska relejna postaja v Ramsteinu je fizični most med operaterji dronov, ki sedijo na ameriškem jugozahodu, in oboroženimi letali, ki letijo nad Jemnom, Somalijo in Perzijskim zalivom. Brez optične povezave, ki poteka čez nemško ozemlje, postane zakasnitev signala prepočasna. Napadi se ne morejo zgoditi."

Lahko Nemci odrečejo gostoljubje ameriške vojske

"In tukaj je del, ki še ni prebil hrupa: Berlin lahko konča vse to. Ne le pet tisoč (vojakov, op p.). Vse skupaj. Sporazum 2+4 iz leta 1990 (ob združitvi Zahodne in Vzhodne Nemčije, op. p.) je Nemčiji podelil popolno in brezpogojno suverenost. V skladu s tem okvirom si Berlin pridržuje zakonsko pravico, da prekliče sporazum o namestitvi. Španija je med iransko vojno že blokirala prelete ZDA in dostop do baz. Italija ni dovolila, da bi njene baze služile kot izhodišče za napade. Nemčija se še ni premaknila. Vprašanje ni več, ali ima Berlin zakonsko pravico. Vprašanje je, kaj se bo zgodilo z ameriško globalno močjo, če jo bo sprejela."

Ameriško vojaško oporišče v Ramsteinu je igralo pomembno vlogo v ameriških napadih na Iran. Fotografija je iz leta 2021. Foto: Guliverimage

"Nemčija ne gosti ameriških vojakov. Gosti ameriško moč. Krepi jo. Projicira jo na tri celine. /…/ Nemčija ima tisto, kar ločuje ZDA od vseh drugih držav na svetu. Sposobnost hkratnega projiciranja vojaške sile na tri celine. Če ji odvzamemo evropsko izhodišče, bodo ZDA postale to, kar so že vse druge države na zahodni polobli. Velike. Oborožene. In nezmožne doseči vsakogar, ki ne živi v sosednji hiši," še piše uporabnik Gandalv na Substacku.