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Avtorji:
Sa. B., STA

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
11.09

Osveženo pred

45 minut

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Natisni članek
Bruselj Ursula von der Leyen družbena omrežja starostna omejitev

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 11.09

45 minut

Bruselj jeseni s podlago za starostno omejitev dostopa do družbenih omrežij v EU

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Ursula von der Leyen | "Otroštvo ne bo čakalo. Ko gre enkrat mimo, ga ne moremo več vrniti," je poudarila predsednica Komisije. | Foto Reuters

"Otroštvo ne bo čakalo. Ko gre enkrat mimo, ga ne moremo več vrniti," je poudarila predsednica Komisije.

Foto: Reuters

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je danes zavzela za starostno omejitev dostopa do družbenih omrežij na ravni EU. Stroka predlaga, da bi lahko do družbenih omrežij mladoletniki sami dostopali šele po dopolnjenem 13. letu starosti. Komisija bo ustrezno pravno podlago predstavila jeseni, je napovedala von der Leyen.

"Zelo jasno je, da potrebujemo starosti ustrezne omejitve dostopa do platform. Ne gre za to, ali lahko otroci dostopajo do družbenih omrežij, ampak gre za to, ali in kdaj lahko družbena omrežja dostopajo do naših otrok," je ob prevzemu poročila strokovnega panela o varnosti otrok na spletu povedala von der Leyen.

Po njenem mnenju je treba najprej ugotoviti, katere spletne platforme škodujejo otrokom. To so predvsem družbena omrežja, pa tudi druge platforme s starosti neprimerno in zasvojljivo vsebino. "Ko imamo to jasno definirano kategorijo, pa moramo razmisliti o postopnem dostopu za različne starostne skupine. Otroštvo namreč ne bo čakalo. Ko gre enkrat mimo, ga ne moremo več vrniti," je poudarila predsednica Komisije.

Predlog: dostop šele po dopolnjenem 13. letu

Strokovni panel po besedah enega od dveh vodij Jörga Fegerta predlaga, da bi v EU mladoletnikom dostop do družbenih omrežij in določenih drugih platform brez nadzora postopoma dovolili šele po dopolnjenem 13. letu starosti. Mlajši bi lahko medtem do družbenih omrežij, primernih njihovi starosti, dostopali ob spremstvu staršev ali učiteljev, je povedal Fegert. Predlagajo še, da otrok do dopolnjenega tretjega leta starosti sploh ne bi izpostavljali zaslonom.

Kot je povedala von der Leyen, se ji zdi takšen pristop zelo prepričljiv. Napovedala je, da bo Komisija ustrezno pravno podlago predstavila jeseni.

Bruselj možnost uvedbe starostne omejitve za dostop preučuje, potem ko se je za to odločilo oziroma je to napovedalo že več držav članic Unije.

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