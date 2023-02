Bruceu Willisu so diagnosticirali demenco

"Odkar smo spomladi 2022 objavili Bruceovo diagnozo afazije, je njegovo stanje napredovalo in zdaj imamo natančnejšo diagnozo: frontotemporalna demenca," je po poročanju tujih tiskovnih agencij zapisala njegova družina.

BREAKING: Actor Bruce Willis has been diagnosed with frontotemporal dementia, his family announced.



The 67-year-old was diagnosed in March 2022 with aphasia, causing him to retire from acting.



Latest: https://t.co/548HNnGTqG



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/0cWyn2zI7j — Sky News (@SkyNews) February 16, 2023

"Na žalost so izzivi s komunikacijo le eden od simptomov bolezni, s katero se spopada Bruce. Čeprav je to boleče, je olajšanje, da imamo končno jasno diagnozo," so zapisali. "Danes za to bolezen ni zdravila, kar pa se bo, upamo, v prihodnjih letih spremenilo," so dodali.

"Ker Bruceovo stanje napreduje, upamo, da se bo vsa medijska pozornost lahko osredotočila na osvetlitev te bolezni, ki potrebuje veliko več ozaveščenosti in raziskav," so še pozvali.

Zaradi afazije se je Willis lani upokojil

Lansko pomlad je Willisova družina sporočila, da se igralec zaradi možganske bolezni afazija, ki prizadeva sposobnost komuniciranja, odpravlja v pokoj. Pod sporočilo so se takrat podpisali soproga Emma, nekdanja soproga Demi Moore ter hčerke Rumer, Scout, Tallulah, Mabel in Evelyn.

Moore in Willis sta bila poročena od leta 1987 do leta 2000 in imata tri hčerke, 33-letno Rumer, 30-letno Scout in 28-letno Tallulah. Leta 2009 se je igralec poročil z manekenko Emmo Hemming, s katero ima devetletno Mabel in sedemletno Evelyn. Stike s prejšnjo družino je ohranil.

Willisova kariera v Hollywoodu traja že več desetletij, večinoma je nastopal v akcijskih filmih in trilerjih, kot so serija Umri pokončno, Šund, Peti element, 12 opic, Mesto greha, Armageddon, Šesti čut in podobno.

Oskarja ni dobil, je pa dobil več drugih nagrad, med njimi zlati globus in dva televizijska emmyja. Letos bo izšlo več njegovih filmov.