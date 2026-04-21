Veliko stvari dandanes bi pokojno britansko kraljico Elizabeto II. verjetno globoko vznemirjalo, je v videosporočilu ob stoti obletnici njenega rojstva dejal njen sin, britanski kralj Karel III. Poseben odbor je ob tej priložnosti članom kraljeve družine predstavil načrte za spomenik kraljici, ki bo stal v londonskem parku.

"Domnevam, da bi jo veliko stvari v času, v katerem živimo, globoko vznemirjalo, toda upanje mi daje njeno prepričanje, da bo dobrota vedno prevladala in da svetla zora nikoli ni daleč od obzorja," je britanski kralj in sin pokojne kraljice Karel III. povedal v sporočilu, ki je bilo danes objavljeno na spletni strani kraljeve družine.

Foto: Reuters

V njenem skoraj stoletje dolgem življenju so se zgodile številne velike spremembe, a kljub temu je kraljica "z vsakim desetletjem, z vsako preobrazbo ostala nespremenljiva, stanovitna in popolnoma predana ljudstvu, ki mu je služila", je še dejal britanski kralj. "Bog te blagoslovi, draga mama; za vedno ostajaš v naših srcih in molitvah," je dodal v zaključku sporočila.

Foto: Reuters

Kip za nekdanjo kraljico

Odbor za postavitev spomenika kraljici Elizabeti je medtem stoto obletnico njenega rojstva izkoristil za predstavitev podrobnosti načrtovanega spomenika v parku v bližini Buckinghamske palače. Del spomenika bo tudi kip, ki ga bo izdelal kipar Martin Jennings. Skupaj s podstavkom bo v višino meril 7,3 metra. Nekdanjo kraljico bo prikazoval kot mlado žensko, oblečeno v svečana oblačila, poroča britanski BBC.

Foto: Reuters

V čast Elizabeti II. so ustanovili novo dobrodelno organizacijo

V čast Elizabeti II. so na Otoku ustanovili tudi novo dobrodelno organizacijo, ki ji bo britanska vlada namenila enkraten znesek v višini 40 milijonov funtov (približno 46 milijonov evrov). Organizacija se bo osredotočala na obnovo prostorov, kot so skupnostni centri in zelene površine, ki so v srcu lokalnih skupnosti, je v sobotnem sporočilu za javnost pojasnila britanska vlada.

Foto: Reuters

Vzpostavili bodo tudi digitalni spomenik

Poleg tega bo v čast pokojni kraljici vzpostavljen še digitalni spomenik, v katerem bo zbrano arhivsko gradivo iz obdobja njene dolge vladavine. Ob stoti obletnici Buckinghamska palača gosti tudi največjo javno razstavo kraljičine mode.

Foto: Reuters

Nekdanja britanska kraljica Elizabeta II. je umrla 8. septembra 2022, stara 96 let, potem ko je kot monarh z najdaljšim stažem v zgodovini Združenega kraljestva vladala več kot 70 let.