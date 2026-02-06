Britanska policija preiskala nepremičnine Petra Mandelsona

Vidni britanski politik in nekdanji veleposlanik v ZDA Peter Mandelson je postal tarča policijske preiskave, potem ko so na dan prišle nove podrobnosti glede njegovih povezav s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. Preiskali so dve njegovi nepremičnini, eno na podeželju in eno v Londonu, je danes sporočila policija.

"Preiskave nepremičnin so povezane s preiskavo kaznivih dejanj zlorabe javnega položaja, v katere je vpleten 72-letni moški, ki ni bil aretiran, preiskava pa še poteka," je povedala predstavnica londonske policije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Peter Mandelson se je znašel v nemilosti zaradi obremenjujočih razkritij iz t. i. Epsteinovih dosjejev, potem ko je ameriško pravosodno ministrstvo pred tednom dni objavilo nove dokumente. Ti so razkrili njegove tesne povezave z Jeffreyjem Epsteinom, ki mu je Mandelson posredoval tudi zaupno vladno gradivo.

Pod pritiskom se je znašel tudi britanski premier Keir Starmer, ki je Mandelsona leta 2024 imenoval za veleposlanika v ZDA, septembra lani pa ga je v luči takratnih razkritij v povezavi z Epsteinom razrešil s položaja.

Mandelson je po novih razkritjih pretekli konec tedna izstopil tudi iz stranke laburistov, Starmer pa je v začetku tega tedna odredil preiskavo njegovih vezi z Epsteinom. Kasneje je Mandelson odstopil tudi kot član lordske zbornice. Policija je kmalu zatem potrdila, da preiskuje Mandelsona zaradi sumov neprimernega ravnanja v času opravljanja javne funkcije.

Premier Starmer je ob tem priznal tudi, da je že pred imenovanjem Mandelsona za veleposlanika vedel za njegovo prijateljevanje z Epsteinom, a hkrati zatrdil, da mu je Mandelson lagal o obsegu njunega prijateljstva.

Mandelsona, ki je bil v preteklosti tudi evropski komisar za trgovino, ko je bilo Združeno kraljestvo še del Evropske unije, zaradi morebitnih kršitev preiskuje tudi EU. Lobistična družba Global Counsel, ki jo je Mandelson soustanovil, pa je danes sporočila, da je pretrgala vse stike z njim.