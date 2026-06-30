Britanci v znatno povišanje obrambnih izdatkov

Odhajajoči britanski premier Keir Starmer je danes napovedal, da London načrtuje znatno povišanje porabe za obrambo. Do leta 2029 naj bi povišali obrambne izdatke na skoraj 80 milijard funtov letno. Starmer je pri tem omenil "bolj evropski Nato", modernizacijo in investicije v sodobno tehnologijo ter nadaljevanje podpore Ukrajini.

Starmer je danes ob predstavitvi desetletnega načrta za investicije v obrambo povedal, da bo vlada povečala obrambne izdatke "za dodatnih 15 milijard funtov, kar je nov rekord", poročata francoska tiskovna agencija AFP in britanski BBC. Pojasnil je, da se bodo izdatki za obrambo do leta 2029 okrepili na skoraj 80 milijard funtov oz. nekaj manj kot 90 milijard evrov letno.

Če bodo načrt izpeljali, se bodo proračunski izdatki Združenega kraljestva za obrambo povzpeli na 4,2 odstotka BDP, s čimer bi se približali cilju petih odstotkov BDP do leta 2035, ki je bil postavljen lani na vrhu zveze Nato v Haagu.

Grajenje "bolj evropskega Nata"

Po Starmerjevih besedah bo načrt za naložbe v obrambo omogočil Združenemu kraljestvu, da okrepi svojo mednarodno vlogo in "gradi bolj evropski Nato" — brez izključevanja ZDA, temveč tudi s krepitvijo transatlantskega zavezništva.

Načrt ob tem predvideva nadaljevanje podpore Ukrajini v boju proti ruski agresiji. Starmer je dodal, da se bo britanska vojska modernizirala tudi ob upoštevanju znanja, pridobljenega v rusko-ukrajinski vojni. Napovedal je, da bodo več kot pet milijard funtov vložili v razvoj brezpilotnikov in zgradili "hibridno mornarico". Britanske bojne ladje naj bi tako opremili s spremljevalnimi sodobnimi plovili brez posadke, poroča BBC.

Starmer je izpostavil še gospodarske vidike načrta, ki bo po njegovih besedah prinesel "skoraj 60.000 delovnih mest". "Dejstvo je, da so delovna mesta v obrambnem sektorju drugačna. Zahtevajo visoko usposobljenost in so dobro plačana," je dejal. Dolgoročni načrt za krepitev obrambnih izdatkov bo po Starmerjevih besedah zagotovil, da bo Velika Britanija "danes in jutri" ustrezno pripravljena na spopadanje z morebitnimi grožnjami, pri čemer je bila omenjena tudi Rusija.

Zaradi spora glede sredstev za obrambo je sicer 11. junija odstopil obrambni minister John Healey, ker je menil, da predvidena sredstva ne zadoščajo za potrebna vlaganja v času, ki ga je v pismu premierju opisal kot nevarnega.

Britanski premier, ki je pred tednom dni napovedal odstop s položaja predsednika vlade in vodje laburistične stranke, je medtem danes izrazil upanje, da bo danes predstavljeni načrt ponudil platformo, na kateri bo lahko gradil tudi njegov naslednik.