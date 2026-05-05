Potem ko je ruski predsednik Vladimir Putin odredil enostransko prekinitev ognja, ki jo bo Rusija spoštovala med 8. in 9. majem, ko v Moskvi z vojaško parado obeležujejo dan zmage v spomin na drugo svetovno vojno, je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razglasil, da bo Ukrajina prav tako enostransko razglasila premirje, ki pa se bo začelo že 6. maja. Ukrajinski minister za zunanje zadeve Andrij Sibiga je to potezo Zelenskega označil za test, ali je Rusija resnično pripravljena na mir.

"Verjamemo, da je človeško življenje veliko bolj dragoceno kot kakršnokoli 'praznovanje' obletnice," je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zapisal v objavi na družbenem omrežju X, v kateri je napovedal uveljavitev enostranske prekinitve ognja, ki se bo začela v noči na soboto, 6. maja.

Opozoril je, da bo Ukrajina od trenutka, ko nastopi njihovo enostransko premirje, ravnala vzajemno.

As of today, there has been no official appeal to Ukraine regarding the modality of a cessation of hostilities that is being claimed on Russian social media. We believe that human life is far more valuable than any anniversary “celebration”. In this regard, we are announcing a… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 4, 2026

Ruske voditelje je v objavi na platformi X še pozval, da je "čas, da sprejmejo konkretne ukrepe za končanje vojne, zlasti ker rusko ministrstvo za obrambo meni, da brez dobre volje Ukrajine ne more organizirati parade v Moskvi".

Rusija je pred tem sporočila, da je ruski predsednik Vladimir Putin odredil premirje oziroma enostransko prekinitev ognja, ki bo veljala 8. in 9. maja v času, ko v Rusiji tudi z veliko vojaško parado v Moskvi v spomin na konec druge svetovne vojne obeležujejo dan zmage.

V Moskvi so Ukrajini ob tem zagrozili, da se bo Rusija v primeru kršitve prekinitve ognja odzvala z obsežnim raketnim napadom na Kijev.

Ključna šahovska poteza Zelenskega?

Ukrajinski zunanji minister Andrej Sibiga je odločitev Zelenskega, da razglasi enostransko prekinitev ognja, ki bo začela veljati pred ruskim enostranskim premirjem, označil za pomemben test ruske pripravljenosti na mir.

"6. maj bo pokazal, ali je Rusija resna in kaj v resnici hoče – mir ali vojaške parade," je zapisal Sibiga.

A very important and fair statement from President @ZelenskyyUa. Peace cannot wait until ‘parades’ and ‘celebrations’.



If Moscow is prepared to end hostilities, it can do so already tomorrow night. Ukraine is ready: at midnight from May 5th to May 6th. This is a serious… https://t.co/Jbefe6h5V2 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 4, 2026

Dodal je, da je poteza Zelenskega pravzaprav resen predlog Rusiji, da se vojna konča in da se začne diplomacija. "Če je Moskva pripravljena na končanje sovražnosti, lahko to stori že jutri," je še zapisal.

Julian Röpcke, vojni poročevalec nemškega časnika Bild, je ukrajinsko enostransko razglasitev premirja, ki bo začelo veljati v noči na soboto, označil za "ekstremno bistro potezo" Volodimirja Zelenskega. "Ali se Rusija zaveže štirim zaporednim dnem brez napadov ali pa Putin tvega svojo vojaško parado v Moskvi," je zapisal.

Iz mnogo odzivov na objavo Volodimirja Zelenskega o razglasitvi enostranskega premirja, ki bo začelo veljati 6. maja, je razvidno mnenje, da je ukrajinski predsednik Vladimirju Putinu s tem nastavil diplomatsko past in morda celo resno ponudbo za začetek konca vojne v Ukrajini. Foto: Reuters

"Zelenski je Putina s to potezo pravkar izzval, naj pokaže, da ga resnično zanima deeskalacija konflikta, ne pa zgolj simbolične geste za ustvarjanje politične drame," pa je na družbenem omrežju X dogajanje komentiral ukrajinski dopisnik časnika Financial Times Christopher Miller.