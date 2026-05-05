Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
M. T.

Torek,
5. 5. 2026,
9.50

Osveženo pred

52 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,08

Natisni članek

Natisni članek
Premirje Vojna v Ukrajini Rusija Ukrajina Vladimir Putin Volodimir Zelenski

Torek, 5. 5. 2026, 9.50

52 minut

Briljantna poteza Volodimirja Zelenskega za konec vojne v Ukrajini? Vse bo jasno že jutri.

Avtor:
M. T.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,08
Volodimir Zelenski | Julian Röpcke, vojni poročevalec nemškega časnika Bild, je ukrajinsko enostransko razglasitev premirja, ki bo začelo veljati v noči na soboto, označil za "ekstremno bistro potezo" Volodimirja Zelenskega. "Ali se Rusija zaveže štirim zaporednim dnem brez napadov ali pa Putin tvega svojo vojaško parado v Moskvi," je zapisal.  | Foto Reuters

Julian Röpcke, vojni poročevalec nemškega časnika Bild, je ukrajinsko enostransko razglasitev premirja, ki bo začelo veljati v noči na soboto, označil za "ekstremno bistro potezo" Volodimirja Zelenskega. "Ali se Rusija zaveže štirim zaporednim dnem brez napadov ali pa Putin tvega svojo vojaško parado v Moskvi," je zapisal. 

Foto: Reuters

Potem ko je ruski predsednik Vladimir Putin odredil enostransko prekinitev ognja, ki jo bo Rusija spoštovala med 8. in 9. majem, ko v Moskvi z vojaško parado obeležujejo dan zmage v spomin na drugo svetovno vojno, je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razglasil, da bo Ukrajina prav tako enostransko razglasila premirje, ki pa se bo začelo že 6. maja. Ukrajinski minister za zunanje zadeve Andrij Sibiga je to potezo Zelenskega označil za test, ali je Rusija resnično pripravljena na mir.

Ukrajina, Dron, Shahed
Novice Zelenski: Časa je malo #vŽivo

"Verjamemo, da je človeško življenje veliko bolj dragoceno kot kakršnokoli 'praznovanje' obletnice," je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zapisal v objavi na družbenem omrežju X, v kateri je napovedal uveljavitev enostranske prekinitve ognja, ki se bo začela v noči na soboto, 6. maja. 

Opozoril je, da bo Ukrajina od trenutka, ko nastopi njihovo enostransko premirje, ravnala vzajemno. 

Ruske voditelje je v objavi na platformi X še pozval, da je "čas, da sprejmejo konkretne ukrepe za končanje vojne, zlasti ker rusko ministrstvo za obrambo meni, da brez dobre volje Ukrajine ne more organizirati parade v Moskvi".

Rusija je pred tem sporočila, da je ruski predsednik Vladimir Putin odredil premirje oziroma enostransko prekinitev ognja, ki bo veljala 8. in 9. maja v času, ko v Rusiji tudi z veliko vojaško parado v Moskvi v spomin na konec druge svetovne vojne obeležujejo dan zmage. 

Lanska vojaška parada ob dnevu zmage v Moskvi | Foto: Reuters Lanska vojaška parada ob dnevu zmage v Moskvi Foto: Reuters

V Moskvi so Ukrajini ob tem zagrozili, da se bo Rusija v primeru kršitve prekinitve ognja odzvala z obsežnim raketnim napadom na Kijev.

Vladimir Putin, Rusija, Kremelj
Novice Vladimirja Putina je zelo strah

Ključna šahovska poteza Zelenskega?

Ukrajinski zunanji minister Andrej Sibiga je odločitev Zelenskega, da razglasi enostransko prekinitev ognja, ki bo začela veljati pred ruskim enostranskim premirjem, označil za pomemben test ruske pripravljenosti na mir. 

"6. maj bo pokazal, ali je Rusija resna in kaj v resnici hoče – mir ali vojaške parade," je zapisal Sibiga.

Dodal je, da je poteza Zelenskega pravzaprav resen predlog Rusiji, da se vojna konča in da se začne diplomacija. "Če je Moskva pripravljena na končanje sovražnosti, lahko to stori že jutri," je še zapisal.

Julian Röpcke, vojni poročevalec nemškega časnika Bild, je ukrajinsko enostransko razglasitev premirja, ki bo začelo veljati v noči na soboto, označil za "ekstremno bistro potezo" Volodimirja Zelenskega. "Ali se Rusija zaveže štirim zaporednim dnem brez napadov ali pa Putin tvega svojo vojaško parado v Moskvi," je zapisal. 

Iz mnogo odzivov na objavo Volodimirja Zelenskega o razglasitvi enostranskega premirja, ki bo začelo veljati 6. maja, je razvidno mnenje, da je ukrajinski predsednik Vladimirju Putinu s tem nastavil diplomatsko past in morda celo resno ponudbo za začetek konca vojne v Ukrajini. | Foto: Reuters Iz mnogo odzivov na objavo Volodimirja Zelenskega o razglasitvi enostranskega premirja, ki bo začelo veljati 6. maja, je razvidno mnenje, da je ukrajinski predsednik Vladimirju Putinu s tem nastavil diplomatsko past in morda celo resno ponudbo za začetek konca vojne v Ukrajini. Foto: Reuters

"Zelenski je Putina s to potezo pravkar izzval, naj pokaže, da ga resnično zanima deeskalacija konflikta, ne pa zgolj simbolične geste za ustvarjanje politične drame," pa je na družbenem omrežju X dogajanje komentiral ukrajinski dopisnik časnika Financial Times Christopher Miller.

Moskva Železna zavesa
Novice Hladen tuš za novi ponos Rusije
Premirje Vojna v Ukrajini Rusija Ukrajina Vladimir Putin Volodimir Zelenski
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.