Booking žrtev kibernetskega vdora, razkriti so podatki njihovih uporabnikov

Booking.com, Booking | Podjetje Booking s sedežem v Amsterdamu ima na seznamu več kot 30 milijonov nastanitev po vsem svetu.

Podjetje Booking s sedežem v Amsterdamu ima na seznamu več kot 30 milijonov nastanitev po vsem svetu. 

Spletna stran za rezervacije nastanitev Booking je bila žrtev kibernetskega vdora, pri čemer so nepooblaščene osebe pridobile dostop do podatkov njihovih uporabnikov. Podjetje natančnega števila prizadetih ni želelo razkriti, so pa vse uporabnike opozorili, naj bodo v primeru, da jih kontaktirajo v imenu ponudnika nastanitve ali Bookinga, previdni in naj ne posredujejo podatkov o svoji kreditni kartici.

S spletne platforme Booking so sporočili, da so opazili sumljive aktivnosti na njihovi strani, pri čemer so nepooblaščene osebe dostopale do nekaterih podatkov o rezervacijah njihovih uporabnikov, poroča The Guardian. "Ko smo opazili aktivnosti, smo ukrepali, da bi težavo omejili. Posodobili smo PIN-kodo za rezervacije in obvestili naše goste," so pojasnili.

V sporočilu uporabnikom so zapisali, da so hekerji dostopali do določenih podatkov o njihovih rezervacijah, medtem ko dostopa do finančnih podatkov niso pridobili. "Na podlagi ugotovitev naše dosedanje preiskave lahko dostopni podatki vključujejo podrobnosti rezervacije in imena, e-poštne naslove, naslove, telefonske številke, povezane z rezervacijo, in vse, kar ste morda delili z nastanitvijo," so zapisali.

Podjetje natančnega števila prizadetih uporabnikov ni želelo razkriti, so pa vse uporabnike opozorili, naj bodo v primeru, da jih kontaktirajo v imenu ponudnika nastanitve ali Bookinga, previdni in naj ne posredujejo podatkov o svoji kreditni kartici. 

Vse več spletnih prevar

Gre za najnovejšega v seriji poskusov kibernetske kriminalitete na spletno platformo Booking. V zadnjem času se namreč podjetje spopada z naraščajočim številom spletnih prevar na svoji platformi. 

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.