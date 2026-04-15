Spletna stran za rezervacije nastanitev Booking je bila žrtev kibernetskega vdora, pri čemer so nepooblaščene osebe pridobile dostop do podatkov njihovih uporabnikov. Podjetje natančnega števila prizadetih ni želelo razkriti, so pa vse uporabnike opozorili, naj bodo v primeru, da jih kontaktirajo v imenu ponudnika nastanitve ali Bookinga, previdni in naj ne posredujejo podatkov o svoji kreditni kartici.

S spletne platforme Booking so sporočili, da so opazili sumljive aktivnosti na njihovi strani, pri čemer so nepooblaščene osebe dostopale do nekaterih podatkov o rezervacijah njihovih uporabnikov, poroča The Guardian. "Ko smo opazili aktivnosti, smo ukrepali, da bi težavo omejili. Posodobili smo PIN-kodo za rezervacije in obvestili naše goste," so pojasnili.

V sporočilu uporabnikom so zapisali, da so hekerji dostopali do določenih podatkov o njihovih rezervacijah, medtem ko dostopa do finančnih podatkov niso pridobili. "Na podlagi ugotovitev naše dosedanje preiskave lahko dostopni podatki vključujejo podrobnosti rezervacije in imena, e-poštne naslove, naslove, telefonske številke, povezane z rezervacijo, in vse, kar ste morda delili z nastanitvijo," so zapisali.

Vse več spletnih prevar

Gre za najnovejšega v seriji poskusov kibernetske kriminalitete na spletno platformo Booking. V zadnjem času se namreč podjetje spopada z naraščajočim številom spletnih prevar na svoji platformi.