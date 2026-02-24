Pred moskovsko železniško postajo je v jutranji eksploziji življenje izgubil policist, dva sta ranjena. Napadalec naj bi eksplozivno napravo na vozilo prometne policije namestil nekaj po polnoči, detonacijo pa izvedel v zgodnjih jutranjih urah.

Incident se je zgodil v bližini železniške postaje Savjolovski v osrednjem delu ruske prestolnice. Napadalec naj bi se približal vozilu prometne policije, preden je sprožil napravo. Eksplozija je takoj terjala življenje enega policista, dva so s poškodbami odpeljali v bolnišnico.

Foto: Reuters

🚨 Explosion near Savyolovsky Station in Moscow — bomber and police officer killed



An unidentified man detonated an explosive device next to a traffic police vehicle with officers inside in Moscow. The incident occurred around midnight near Savyolovsky railway station — the man… pic.twitter.com/vcwFbWtjGH — NEXTA (@nexta_tv) February 24, 2026

Ruski preiskovalni odbor je sprožil preiskavo napada, podrobnosti o identiteti napadalca, ki je prav tako umrl, in morebitnih motivih za napad, pa še niso znane.