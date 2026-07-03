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Avtor:
M. T.

Petek,
3. 7. 2026,
18.51

Osveženo pred

1 ura, 16 minut

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Natisni članek
Volodimir Zelenski Vladimir Putin Vojna v Ukrajini Krim invazija

Petek, 3. 7. 2026, 18.51

1 ura, 16 minut

Bo Zelenski za mir uresničil obljubo, ki jo je dal Putinu? Rusija se že pripravlja.

Avtor:
M. T.

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Volodimir Zelenski | Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski glede na svoje izjave verjame, da ključ do miru med Ukrajino in Rusijo skriva polotok Krim. | Foto Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski glede na svoje izjave verjame, da ključ do miru med Ukrajino in Rusijo skriva polotok Krim.

Foto: Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je 24. junija razkril, da so operacije ukrajinskih oboroženih sil, ki so z droni napadale strateške tarče na polotoku Krim, "zelo dobro preračunane", in obljubil, da bo Ukrajina na polotoku zelo kmalu in zelo hitro "vzpostavila pogoje, pod katerimi bo Rusija prisiljena, da izbere mir, ne vojne". V Rusiji so napoved Zelenskega očitno vzeli zelo resno, saj je tam pred kratkim potekala vojna igra, ki je simulirala ukrajinsko invazijo polotoka Krim.

Vojno igro je v komunikacijski aplikaciji Telegram razkril ruski obrambni strokovnjak in upokojeni polkovnik Viktor Murahovski.

Polotok Krim, ki si ga je Rusija enostransko priključila leta 2014, v zadnjih tednih pa je postal tarča zelo natančno odmerjenih ukrajinskih zračnih desantov, je ukrajinska vojska v ruski simulaciji napadla izrazito asimetrično.

Ukrajina je predvsem z brezpilotnimi letali v zadnjih tednih večkrat napadla polotok Krim. Ciljala je predvsem energetske objekte. | Foto: Reuters Ukrajina je predvsem z brezpilotnimi letali v zadnjih tednih večkrat napadla polotok Krim. Ciljala je predvsem energetske objekte. Foto: Reuters

Ne bi šlo za invazijo iz časa druge svetovne vojne, temveč za sodobno nekonvencionalno operacijo

Ukrajinska invazija polotoka Krim ni namreč spominjala na klasično invazijo z morja, kot je bila na primer zavezniška invazija Normandije med drugo svetovno vojno. Ukrajinci so v simulaciji uporabili kombinacijo brezpilotnih letal, hitrih vojaških čolnov, križarskih raket in pristajalnih vozil, pa tudi sodobno tehnologijo za zaznavanje sovražnikovih položajev.

"Vaja je bila izvedena brez težav in na zelo visokem nivoju, hvala organizatorjem," je na Telegramu zapisal Murahovski, ki se sicer ni poglabljal v končni rezultat vojne igre.

Kot je razvidno iz zgoščenosti obrambnih položajev na zemljevidu, bi se ruske oborožene sile v primeru ukrajinske invazije Krima najbolj osredotočile na obrambo Sevastopola, največjega mesta na Krimu, severnega in vzhodnega dela polotoka ter seveda tudi območja, kjer je Krimski most, ena od najpomembnejših logističnih poti v regiji.  | Foto: Telegram / Viktor Murahovski Kot je razvidno iz zgoščenosti obrambnih položajev na zemljevidu, bi se ruske oborožene sile v primeru ukrajinske invazije Krima najbolj osredotočile na obrambo Sevastopola, največjega mesta na Krimu, severnega in vzhodnega dela polotoka ter seveda tudi območja, kjer je Krimski most, ena od najpomembnejših logističnih poti v regiji.  Foto: Telegram / Viktor Murahovski

Kaj bi najbolj zavzeto branili Rusi

Na fotografiji, ki jo je delil na Telegramu, je sicer mogoče videti topografski zemljevid Krima, na katerem so napadalci, torej enote Ukrajine, označeni z modro barvo, branitelji – Rusi – pa z rdečo. Vojna igra je bila prikazana v aplikaciji Ravelin SGR, ki jo za grafični prikaz informacij o operacijah sicer uporabljajo nekatere ruske obveščevalne agencije, piše medij The Insider. 

Kot je razvidno iz zgoščenosti obrambnih položajev na zemljevidu, bi se ruske oborožene sile v primeru ukrajinske invazije Krima najbolj osredotočile na obrambo Sevastopola, največjega mesta na Krimu, severnega in vzhodnega dela polotoka ter seveda tudi območja, kjer je Krimski most, ena od najpomembnejših logističnih poti v regiji. 

Na polotoku Krim, ki si ga je Rusija enostransko priključila leta 2014, se zaradi okrepljenih ukrajinskih napadov z droni na logistično in naftno infrastrukturo soočajo s pomanjkanjem goriva in prekinitvami oskrbe z električno energijo. To je zadalo močan udarec tudi gospodarstvu Krima na vrhuncu turistične sezone, ko ga je običajno obiskalo več deset tisoč ruskih turistov. | Foto: Reuters Na polotoku Krim, ki si ga je Rusija enostransko priključila leta 2014, se zaradi okrepljenih ukrajinskih napadov z droni na logistično in naftno infrastrukturo soočajo s pomanjkanjem goriva in prekinitvami oskrbe z električno energijo. To je zadalo močan udarec tudi gospodarstvu Krima na vrhuncu turistične sezone, ko ga je običajno obiskalo več deset tisoč ruskih turistov. Foto: Reuters

Oblasti na polotoku Krim so zaradi ukrajinskih napadov prejšnji teden sicer razglasile izredne razmere. Več o tem preberite v tem prispevku.

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