Proti pričakovanjem: srečala sta se vplivni Američan in Rus #vŽivo

Vodja ameriške diplomacije Antony Blinken se je danes ob robu vrha G20 v prestolnici Indije New Delhi na kratko pogovarjal z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom. Blinken in Lavrov sta se srečala, potem ko je Blinken v sredo izjavil, da ne načrtuje osebnega srečanja z Lavrovom, ruska vlada pa je zahodne države obtožila "izsiljevanja in groženj".

13.20 Blinken se je vendarle na kratko srečal z Lavrovom

To je prvo srečanje ena na ena med dvema najvišjima diplomatoma, odkar je Rusija pred več kot enim letom začela svojo invazijo na Ukrajino.

Blinken je Lavrovu posredoval tri točke, je novinarjem povedal visoki uradnik State Departmenta, poroča New York Times.

Prvič, da bodo ZDA še naprej podpirale Ukrajino pri njeni obrambi pred Rusijo, "dokler bo treba". Drugič, Rusija bi se morala ponovno pridružiti pogodbi Novi Start, od katere je nedavno odstopila, in spoštovati pogoje tega sporazuma. Tretja točka se nanaša na izpustitev Paula Whelana, ameriškega državljana v ruskem zaporu.

Na današnjem srečanju zunanjih ministrov G20 je Blinken ponovil odločen poziv Rusiji, naj se umakne iz Ukrajine, in obtožil Moskvo, da spodkopava mednarodni mir in stabilnost.

Lavrov je dejal, da na srečanju G20 ne bo skupne izjave zaradi nesoglasij glede vojne v Ukrajini. Zahodne države je napadel, da "izzivajo konflikte in jih spodbujajo s pošiljanjem orožja".

13.08 Hrvaška v Ukrajino poslala za 123 milijonov evrov vojaške pomoči

Hrvaška je Ukrajini od začetka vojne donirala več kot 40 topov in havbic, 30 tisoč pušk, več sto protiletalskih in protitankovskih raket ter drugo vojaško opremo in orožje, danes piše hrvaški časnik Večernji list, ki se sklicuje na neuradne vire. Skupna vrednost vojaške pomoči Ukrajini je po navedbah hrvaške vlade do zdaj znašala 123 milijonov evrov.

Hrvaška je v Ukrajino poslala tudi več deset milijonov nabojev, več tisoč granat, uniform, čelad in balističnih jopičev.

Večernji list piše, da je Hrvaška vojaško opremo in orožje v Ukrajino pošiljala prek Poljske, to pa naj bi do zdaj storila štirikrat ali petkrat.

Vlada v Zagrebu podatkov o vojaški pomoči Ukrajini ne razkriva, ker jih je označila kot zaupne. Je pa sporočila, da je v Ukrajino do zdaj poslala za 160 milijonov evrov pomoči in da je 76,87 odstotka teh sredstev predstavljala vojaška pomoč.

Hrvaški časnik Jutarnji list je pretekli konec tedna poročal, da bo Hrvaška Ukrajini v kratkem dobavila 14 transportnih helikopterjev. Vlada pisanja časnika ni potrdila, je pa pošiljko 14 helikopterjev že lani napovedal hrvaški premier Andrej Plenković.

12.29 Ukrajina: Gre za namerno provokacijo

Poročila o napadu ukrajinskih saboterjev v ruski regiji Brjansk so "namerna provokacija", je dejal Mihajlo Podoljak, višji svetovalec predsednika Volodimirja Zelenskega.

Podoljak je na Twitterju zapisal, da želi Ruska federacija "prestrašiti svoje ljudi, da bi upravičila napad na drugo državo".

11.02 Rusi trdijo, da so Ukrajinci izvedli napad na njihovem ozemlju

Ukrajinska izvidniška skupina naj bi vstopila v regijo Brjansk, tik nad severno mejo z Rusijo, in izvedla nenaden napad, v katerem naj bi bili tudi mrtvi in ranjeni, poroča Ruska tiskovna agencija TASS.

Ruski tiskovni mediji poročajo, da je ukrajinska skupina s približno 50 člani z eksplozijami in streljanjem zajela prebivalce v vasi Sušani. Tiskovna agencija RIA pravi, da so talci zaprti tudi v vasi Ljubečan.

Guverner regije Brjansk Aleksandar Bogomaz je v objavi na Telegramu zapisal, da so ukrajinski saboterji streljali na premikajoči se avtomobil in pri tem ubili eno osebo ter ranili enega otroka. Kasneje je sporočil, da so ukrajinske oborožene sile izvedle napad z brezpilotnimi letali in streljale še na druga območja v bližini meje.

"Govorimo o terorističnem napadu," pa je v odzivu na domneven napad novinarjem povedal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov in dodal, da ruskega predsednika Vladimirja Putina nenehno obveščajo o razmerah.

Readovka is conducting an open application for the position of Igor Konashenkov, spokesperson for the

🇷🇺 Ministry of Defence.



"40 Ukrainian DRG units entered the Russian Federation, took residents captive and are now fighting in the border town of Sushany, Bryansk region".



🤡 pic.twitter.com/zyuXOSd6ns — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 2, 2023

9.07 Ruski vojaki na pomoč kličejo Putina: "Pozdrav s prve bojne črte. To je prekleta katastrofa."

Sinoči je CNN predvajal posnetke ruskih vojakov, ki pravijo, da so siti vojnih razmer v Ukrajini. Neki vojak pravi, da so njegovo enoto že šestkrat napolnili z na novo mobiliziranimi vojaki. Ko na pomoč pokliče ruskega predsednika Vladimirja Putina, vojak reče: "Nimamo se obrniti na nikogar drugega."

CNN je predvajal še en videoposnetek, v katerem ruski vojak pravi, da so razmere na terenu v vzhodni Ukrajini "popolno sranje", pri čemer opozarja, da je eden od tankov njegove enote zajel požar. "Pozdrav naravnost s prve bojne črte. Dokazi iz prve roke, kaj se tukaj dogaja. To je prekleta katastrofa," pravi.

7.45 Bahmut pod stalnimi napadi, razmere so kritične

Ukrajinske sile v četrtek zjutraj še vedno držijo položaje v porušenem Bahmutu, a so pod stalnim napadom ruskih vojakov, ki želijo doseči svojo prvo večjo zmago po več kot pol leta, poroča Reuters.

Rusija verjame, da bi zavzetje Bahmuta odprlo pot popolnemu nadzoru nad preostalim delom strateške industrijske regije Donbas, ki meji na Rusijo, kar je eden glavnih ciljev invazije, ki se je začela 24. februarja lani.

Ukrajina na drugi strani ocenjuje, da ima Bahmut omejen strateški pomen, kljub temu pa ponuja oster odpor.

Bitka za Bahmut se je začela pred približno sedmimi meseci, a v zadnjih tednih Rusi napredujejo na treh straneh, ukrajinskim branilcem pa puščajo izhod na zahodu.

"Obstaja nevarnost, da bo naš garnizon v Bahmutu obkoljen," je v objavi na YouTubu dejal vojaški analitik Oleh Ždanov in položaj opisal kot kritičen.

Ždanov je pojasnil, da ruski sovražnik poskuša presekati poti, ki se uporabljajo za oskrbo ukrajinskih sil v Bahmutu.

"Ruske sile ne morejo zmagati v uličnih bitkah v Bahmutu ali zavzeti mesta z neposrednim napadom. Edini način, da ga lahko zavzamejo, je, da ga obkolijo," je dejal Ždanov.

Ukrajinske enote so pod ogromnim pritiskom Rusov, naj zapustijo svoje položaje na vzhodnem bregu reke Bahmutka, je dejal Ždanov in dodal, da so ruski napadi stalni.

"S tovornjaki pripeljejo okrepitve in v istih tovornjakih odpeljejo svoje ranjence. Ta proces je konstanten, kot po tekočem traku, 24 ur na dan," je dejal.

6.57 Vojaški inštitut: Kremelj uvaja nove brutalne kazni

Predsednik ruske državne dume Vjačeslav Volodin je napovedal, da bi lahko duma spremembe ruskega kazenskega zakonika ratificirala že 14. marca. Uvedli bodo strožje kazni za diskreditacijo udeležencev v tem, kar Rusija imenuje posebne vojaške operacije, vključno s "prostovoljci", trdijo na Inštitutu za preučevanje vojne.

Po Volodinovih besedah ​​bi kazni vključevale denarno kazen, pet let popravnega ali prisilnega dela ali 15 let zapora.

6.50 Raketni napad na Zaporožje

V ruskem zračnem napadu na stanovanjsko stavbo v mestu Zaporožje na jugu Ukrajine so bili ponoči ubiti najmanj trije ljudje, šest pa jih je bilo ranjenih, so danes sporočile lokalne oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obsodil napad, ob tem pa ocenil, da ima Ukrajina stanje na fronti pod nadzorom.

Ukrajinska policija je v izjavi sporočila, da je ruski izstrelek ponoči uničil več kot deset stanovanj v večstanovanjski stavbi v Zaporožju, "kjer so ljudje mirno spali". Doslej so iz ruševin potegnili šest ranjenih in trupla treh ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na fotografijah, ki so jih objavile ukrajinske reševalne službe, je videti ljudi, ki jih gasilci rešujejo izpod ruševin. Uspešno so rešili 11 oseb, med njimi nosečnico, ki so jo odpeljali v bolnišnico, poroča španska tiskovna agencija EFE. Iskanje pogrešanih še vedno poteka.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes obsodil napad kot "dejanje teroristične države, ki želi, da bi vsak dan postal dan terorja".

"Toda zlo v naši deželi ne bo zmagalo. Izgnali bomo vse okupatorje in oni bodo odgovarjali za vse," je dodal v zapisu na omrežju Telegram.

V svojem rednem večernem nagovoru v sredo pa je Zelenski dejal, da ukrajinske sile "nadzorujejo vsa območja na fronti". Ob tem je dodal, da so prebivalci mest in vasi v zaledju fronte na jugu in vzhodu Ukrajine še vedno "žrtve ruskega terorja" in vsak dan trpijo zaradi ruskih napadov.