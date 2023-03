Bitka za Bahmut: "Rusi vojake dovažajo kot po tekočem traku, 24 ur na dan" #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruski vojaki s tovornjaki pripeljejo okrepitve in v istih tovornjakih odpeljejo svoje ranjence. Foto: Reuters

Ukrajinske sile še vedno držijo položaje v porušenem Bahmutu, a so pod stalnim napadom ruskih vojakov, ki, kot je povedal vojaški analitik Oleh Žadanov, "s tovornjaki pripeljejo okrepitve in v istih tovornjakih odpeljejo svoje ranjence. Ta proces je konstanten, kot po tekočem traku, 24 ur na dan". Dodal je, da so razmere kritične. O raketnem napadu poročajo tudi iz Zaporožja, kjer sta umrli dve osebi, rešiti pa jim je uspelo 11 ljudi, med njimi nosečnico.