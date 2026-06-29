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Avtor:
Na. R.

Ponedeljek,
29. 6. 2026,
10.04

Osveženo pred

30 minut

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Natisni članek

Natisni članek
reševanje gore Biokovo gorski reševalec Hrvaška vročina dehidracija orientacija zdravje nevarnost

Ponedeljek, 29. 6. 2026, 10.04

30 minut

Bitka pri 36 stopinjah Celzija: brez vode in v japonkah, dehidrirana in dezorientirana

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18
gorski reševalci, reševanje, Biokovo, Hrvaška | Ob zadnjem dogodku so reševalci javnost pozvali, naj v takšnih primerih pokaže več razumevanja in človečnosti, s sporočilom, da nikoli ne nameravajo obupati in ostajajo na voljo 24 ur na dan, 365 dni v letu. Za vse. Brezplačno. | Foto HGSS Stanica Makarska/Facebook

Ob zadnjem dogodku so reševalci javnost pozvali, naj v takšnih primerih pokaže več razumevanja in človečnosti, s sporočilom, da nikoli ne nameravajo obupati in ostajajo na voljo 24 ur na dan, 365 dni v letu. Za vse. Brezplačno.

Foto: HGSS Stanica Makarska/Facebook

Člani hrvaške gorske reševalne službe (HGSS) s postaje Makarska so objavili podrobnosti dramatičnega reševanja tujega para, ki se je v nedeljo odpravil na vrh Bukovca nad Baško Vodo. Reševalna akcija je na družbenih omrežjih sprožila val burnih razprav, kar je reševalce spodbudilo, da so javnosti poslali odločno sporočilo.

Medtem ko so bili hrvaški nogometni navdušenci v nedeljo prikovani pred televizijske zaslone in gledali tekmo reprezentance, so gorski reševalci na razgretem Biokovu igrali tekmo svojega življenja. Kot so povedali, njihovi nasprotniki niso bili ganski nogometaši, temveč vročinski val s temperaturo 36 stopinj Celzija in človeška brezskrbnost.

Drama na Biokovu se je začela popoldne, ko se je mladi par odpravil na vzpon na vrh Bukovca nad Baško Vodo. Brez zadostnih količin vode, ustrezne obutve, oblačil, predvsem pa zaradi popolnega podcenjevanja gore sta se tujca kmalu znašla v resni nevarnosti. Zaradi ekstremne vročine in dehidracije je bila ena oseba popolnoma dezorientirana in se ni mogla več samostojno premikati.

Klic na pomoč so reševalci prejeli ob 21.30 in na kraj dogodka se je takoj odpravilo 16 reševalcev v petih vozilih. | Foto: HGSS Stanica Makarska/Facebook Klic na pomoč so reševalci prejeli ob 21.30 in na kraj dogodka se je takoj odpravilo 16 reševalcev v petih vozilih. Foto: HGSS Stanica Makarska/Facebook

"Formacija 6:4:6, vsi na svojih mestih. Brez rezerv, brez zamenjav. Z enim samim ciljem – varno vrniti poškodovane z gore," je sporočila ekipa HGSS Makarska. Poškodovana so locirali z brezpilotnim letalnikom, po nudenju prve pomoči pa so ju zaradi hude izčrpanosti na nosilih prepeljali do reševalnega vozila. Operacijo so uspešno končali ob 2. uri zjutraj, HGSS pa je v svojem prepoznavnem slogu objavil končni rezultat: "HGSS Makarska proti vročinskemu valu in Biokovu – 2:0."

gorski reševalci, reševanje, Biokovo, Hrvaška | Foto: HGSS Stanica Makarska/Facebook Foto: HGSS Stanica Makarska/Facebook

Po plazu obsodb spomnili na svoje poslanstvo

"Rešujemo, ne sodimo," so se reševalci kasneje odzvali na plaz kritičnih in jeznih komentarjev državljanov, ki so zahtevali globe za neodgovorne turiste. Odločili so se, da jasno in glasno spomnijo na svojo filozofijo brezplačnega reševanja in empatije, ter ob tem pojasnili, da so prostovoljna organizacija, ki ne zaračunava za svoje intervencije, in to z zelo dobrim razlogom.

"Cilj je, da se vsak obiskovalec Hrvaške počuti varnega in da v trenutku nevarnosti pokliče na pomoč brez strahu pred računi ali pravnimi posledicami, saj bi sicer prikrivanje težave lahko privedlo do tragičnih izidov. Naš cilj ni ocenjevati, kdo je naredil napako, niti odločati, kdo si 'zasluži' pomoč. Ko zazvoni telefon, za nas obstaja samo eno vprašanje – kako čim hitreje priti do osebe," so poudarili pri HGSS Makarska. 

"Rešujemo iz ljubezni do ljudi in gora. Ne sprašujemo po razlogih in ne sodimo. Vsakdo lahko naredi napako," so se še odzvali reševalci iz Makarske.

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