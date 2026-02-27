Bill Clinton: Ničesar nisem vedel o zločinih, ki jih je zagrešil Epstein

Nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton je bil pod močnim pritiskom zaradi svojih povezav s pokojnim finančnikom in obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. Na pričanju je dejal, da ni vedel za Epsteinova kazniva dejanja, poroča Sky News.

Nekdanji ameriški predsednik Bill Clinton je pričal pred nadzornim odborom Predstavniškega doma o svojih povezavah s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, poroča Sky News.

Njegovo pričanje je sledilo nastopu njegove žene Hillary Clinton, ki je republikance obtožila, da postavljajo bizarna vprašanja in poskušajo zaščititi Donalda Trumpa pred preiskavo.

Clintonova sta se šele pred kratkim strinjala, da se bosta pojavila pred odborom, saj sta se prej upirala zahtevam za pričanje. Sprva sta sodne pozive pred republikanskim vodstvom odbora označila za politično motivirane, potem pa sta na zahtevo republikancev vendarle pričala. Čeprav so zahtevali, da se njune izjave objavijo, je odbor vztrajal, da se zaslišanja odvijajo za zaprtimi vrati.

Zaslišanje je potekalo za zaprtimi vrati. Foto: Reuters

Clinton: Ničesar nisem vedel o zločinih, ki jih je zagrešil Epstein

V svojem uvodnem govoru je Bill Clinton dejal, da ni vedel za Epsteinova kazniva dejanja.

"Ničesar nisem vedel o zločinih, ki jih je zagrešil Epstein," je dejal. "Ne glede na to, koliko fotografij mi pokažete, sta na koncu dneva dve stvari pomembnejši od vaše interpretacije teh 20 let starih fotografij. Vem, kaj sem videl, in kar je še pomembneje, česa nisem videl. Vem, kaj sem storil, in kar je še pomembneje, česa nisem storil. Nisem videl ničesar in nisem storil ničesar narobe," je sklenil Clinton.

Poudaril je, da njegova žena Hillary Clinton nima nobene povezave z Jeffreyjem Epsteinom. Dejal je, da se sploh ne spomni, da bi ga srečala, ter da ni nikoli potovala z njim in ni obiskala nobene od njegovih nepremičnin.

Clinton je tudi dejal, da se je njegovo kratko poznanstvo z Epsteinom končalo leta preden so njegovi zločini postali javni. Poudaril je, da med njunimi omejenimi stiki ni opazil ničesar, kar bi kazalo na nezakonito dejavnost, in da je pripravljen deliti vse, kar ve, da bi preprečil, da bi se kaj podobnega ponovilo.

Zagotovil je tudi, da bi Epsteina zagotovo prijavil, če bi vedel za njegove zlorabe. "Kot nekdo, ki je odraščal v domu z nasiljem v družini, ne bi le ne letel z njegovim letalom, če bi imel kakršenkoli sum o tem, kar počne – sam bi ga prijavil in vodil prizadevanja za pravico za njegove zločine, ne pa k dogovorom po dogovoru. Tu smo le zato, ker je to tako dolgo tako dobro skrival pred vsemi," je dejal, navaja ABC.