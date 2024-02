Biden: Izrael je pripravljen tudi ustaviti ofenzivo #vŽivo

Ameriški predsednik Joe Biden v okviru trenutnih pogajanj pričakuje skorajšnjo prekinitev ognja v Gazi in upa, da bi se ta lahko začela že v ponedeljek. V primeru dogovora, ki bi vključeval izpustitev talcev, je Izrael po njegovih besedah pripravljen tudi ustaviti ofenzivo v palestinski enklavi med muslimanskim svetim mesecem ramazanom.

7.55 Biden pričakuje skorajšnjo prekinitev ognja v Gazi

"Bliža se ramazan in Izraelci so pristali na to, da med ramazanom ne bodo aktivni, da bi tako lahko spravili ven vse talce," je Biden v ponedeljek dejal v pogovoru s Sethom Meyersom na ameriški televiziji NBC. Ramazan se sicer začenja okrog 10. marca.

Še pred tem je novinarjem dejal, da so v pogajanjih o ustavitvi spopadov blizu cilja, a ne še na cilju. "Upam, da bomo do ponedeljka imeli prekinitev ognja," je dejal v odgovoru na vprašanje, kdaj bi se lahko začel uresničevati morebiten dogovor med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas.

Da so v pogajanjih dosegli napredek, je v ponedeljek po poročanju tujih tiskovnih agencij zatrdil tudi tiskovni predstavnik State Departmenta. "Dosegli smo napredek v pogovorih med Egiptom, Izraelom, ZDA in Katarjem," je dejal Matthew Miller. Kot pa je dodal, ni jasno, ali bo Hamas privolil v zadnji predlog dogovora.