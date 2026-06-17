BBC ukinja 550 novinarskih delovnih mest. "Živimo v zelo negotovih časih."

BBC bo od načrtovanih približno dva tisoč odpuščanj v okviru programa varčevanja ukinil 550 novinarskih delovnih mest, povezanih s spletnimi, televizijskimi in radijskimi novicami, je danes sporočil generalni direktor britanske javne radiotelevizije Matt Brittin. Obenem bodo ukinili tudi nekatere programe in zmanjšali porabo za vsebine.

Brittin je napovedal, da bo BBC ukinil programe in zmanjšal porabo za vsebine za 80 milijonov funtov. Ob tem bodo tudi pregledali "svoje televizijske kanale in portfelj radijskih omrežij," saj se občinstvo seli na splet. Za zdaj ni znano, katere programe bodo ukinili, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Ukinili tudi 700 drugih delovnih mest

Poleg 550 novinarskih delovnih mest bodo po navedbah Brittina v korporativnih oddelkih podjetja ukinili nadaljnjih 700 delovnih mest. Zmanjšalo se bo tudi število višjih vodstvenih položajev za najmanj deset odstotkov, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

BBC bo skušal z odpuščanji, ki so jih napovedali aprila, v treh letih, v katerih naj bi se zvrstila odpuščanja, prihraniti 500 milijonov funtov. Samo z odpuščanji novinarskih delovnih mest naj bi do konca fiskalnega leta BBC privarčeval 160 milijonov funtov. Gre za največje odpuščanje pri BBC od leta 2011.

"Obseg varčevanja zahteva težke odločitve in skrbno delo, pri čemer ne bo vse pripravljeno naenkrat. Zavezani smo, da vas bomo obvestili takoj, ko bomo imeli načrte na vašem področju. Vsi oddelki bodo dosegli znatna varčevanja, je Brittin zapisal v sporočilu zaposlenim.

"Živimo v zelo negotovih časih"

"Živimo v zelo negotovih časih. Naše občinstvo se vsak dan zanaša na nas, da ga obveščamo, zabavamo in opremljamo, da razume svet. Varčevanje ob hkratnem izpolnjevanju našega poslanstva pomeni dvojno težaven čas za vse," je dodal ter za prihodnje mesece napovedal nadaljnje podrobnosti o odpuščanjih in varčevanju.

Funkcijo generalnega direktorja pri BBC je Brittin prevzel maja, ko je zamenjal Tima Davieja. Ta je novembra lani napovedal svoj odstop po sporu glede dokumentarnega filma, v katerem je bil prirejen govor ameriškega predsednika Donalda Trumpa iz leta 2021.