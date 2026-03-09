Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Ponedeljek, 9. 3. 2026, 13.10

0 minut

Barron Trump je ustanovil novo podjetje: znane so podrobnosti

Barron Trump | 19 letni Barron Trump je študent poslovne šole na univerzi v New Yorku. | Foto Guliverimage

19 letni Barron Trump je študent poslovne šole na univerzi v New Yorku.

Foto: Guliverimage

Barron Trump, najmlajši sin ameriškega predsednika Donalda Trumpa, se je lotil novega poslovnega podviga. Po poročanju Newsweeka je skupaj s še štirimi poslovnimi partnerji ustanovil podjetje Sollos Yerba Mate Inc. Delovati naj bi začelo aprila, osredotočilo pa naj bi se na proizvodnjo kofeinskih zeliščnih čajnih napitkov.

Podjetje Sollos Yerba Mate Inc. je registrirano na naslovu poslovneža in Trumpovega prijatelja Jaya Weitzmana, ki je ob njegovi prvi inavguraciji doniral 25 tisoč dolarjev oziroma 21 tisoč tisoč evrov. Njegov vnuk Spencer Bernstein je eden od direktorjev podjetja. 

Zbrali milijon dolarjev kapitala

Podjetje Sollos Yerba Mate Inc. je bilo ustanovljeno 3. decembra 2025 v Delawareu, nato pa je bilo 12. januarja 2026 registrirano kot tuja profitna korporacija na Floridi. Glede na dokumente, vložene pri Komisiji za vrednostne papirje in borzo (SEC), je podjetje poročalo o milijonu dolarjev oziroma 865 tisoč evrih kapitala, zbranega z zasebnimi vložki. 

"Barron Trump je v samo nekaj mesecih zbral vsaj milijon dolarjev zasebnih sredstev, ne da bi imel poslovno zgodovino, sedež podjetja, tovarno ali distribucijski center. To je še en primer, kako družina Trump in prijatelji trgujejo z imenom Trump," je za Newsweek povedal Norm Eisen, soustanovitelj in izvršni predsednik Sklada za zagovornike demokracije.

Poleg Barrona Trumpa in Spencerja Bernsteina so kot direktorji navedeni še Rudolfo Castello, Valentino Gomez in Stephen Hall.

