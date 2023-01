Baltske države pozivajo Berlin k dobavi leopardov Ukrajini

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zunanji ministri baltskih držav, Estonije, Latvije in Litve, so Nemčijo pozvali, naj Ukrajini dobavi tanke leopard, je danes sporočil latvijski zunanji minister Edgars Rinkevičs. Poziv prihaja dan po srečanju kontaktne skupine za pomoč Ukrajini v oporišču Ramstein v Nemčiji, kjer se zaveznicam glede dobave leopardov ni uspelo dogovoriti.

"Zunanji ministri Estonije, Latvije in Litve pozivamo Nemčijo, naj Ukrajini nemudoma zagotovi tanke leopard. To je potrebno za ustavitev ruske agresije, pomoč Ukrajini in hitro vzpostavitev miru v Evropi," je na Twitterju zapisal Rinkevičs. "Nemčija ima kot vodilna evropska sila v zvezi s tem posebno odgovornost," je dodal.

Ukrajina zaveznice že dalj časa prosi za dobavo nemških tankov leopard

Na petkovem srečanju kontaktne skupine za pomoč Ukrajini v ameriškem oporišču Ramstein v Nemčiji se predstavnikom okoli 50 zahodnih zaveznic ni uspelo dogovoriti glede dobave nemških tankov leopard Ukrajini. A razprava o tem se bo nadaljevala, je ob robu srečanja dejal generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg.

Ukrajina namreč zaveznice že dlje časa prosi za dobavo nemških tankov leopard. Poljska in Finska, katerih vojski imata tanke leopard 2, sta izrazili pripravljenost za pošiljanje teh v Ukrajino. Vendar mora Nemčija kot država proizvajalka takšno potezo odobriti, do česar pa je Berlin zadržan.

Tank leopard 2 velja za enega najzmogljivejših modelov tankov na svetu

V Nemčiji izdelan tank leopard 2 velja za enega najzmogljivejših modelov tankov na svetu. Prvič so ga izdelali konec sedemdesetih let preteklega stoletja kot zamenjavo za ameriški model M58 Patton in poznejši leopard 1, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je zapisal nemški časnik Frankfurter Allgemeine Zeitung, je leopard 2 "nekakšen Volkswagnov golf nemške tankovske industrije: vsestransko uporaben in svetovno priznan". Do zdaj so izdelali okoli 3.500 teh 60-tonskih tankov, ki jih je razvil proizvajalec orožja Krauss-Maffei Wegmann (KMW).