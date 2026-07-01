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Avtor:
D.K.

Sreda,
1. 7. 2026,
15.30

Osveženo pred

1 ura, 19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,36

Natisni članek

Natisni članek
Zagreb bazen ulica poletje vročina babica

Sreda, 1. 7. 2026, 15.30

1 ura, 19 minut

Babica v Zagrebu vnukom postavila bazen kar na ulici

Avtor:
D.K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,36
bazen, poletje | Foto Getty Images

Foto: Getty Images

V zagrebškem naselju Dubrava je mimoidoče v zadnjih dneh presenetil nenavaden prizor. Med parkiranimi avtomobili na ulici je pred eno od stanovanjskih hiš stal večji montažni bazen, velik kot osebni avtomobil. Postavila ga je babica, ki je želela svojim vnukom omogočiti osvežitev v poletni vročini, saj na dvorišču za tako velik bazen ni imela prostora.

Po poročanju hrvaškega portala Index.hr je bil bazen postavljen tik ob ograji hiše in naj ne bi oviral prometa po ulici, je pa zaradi neobičajne lokacije pritegnil veliko pozornosti. Posnetek bazena se je razširil po TikToku, po objavi pa je primer odmeval tudi na drugih družbenih omrežjih.

Lastnica je za Index pojasnila, da je bazen pred hišo stal približno dva tedna. Nato so jo obiskali policisti in ji povedali, da ga mora izprazniti, sicer ji grozi kazen. Ko so jo obiskali novinarji Indexa, je voda iz bazena že iztekala v bližnji jašek.

Babica pred kamero ni želela stopiti, novinarjem pa je povedala, da je razočarana, ker se vnuki v bazenu ne bodo mogli več kopati.  Po njenih besedah se sosedje nad bazenom niso pritoževali. "Dva tedna je bil bazen tu in, kolikor vem, se ni pritožil nihče od sosedov," je povedala za Index. Dodala je, da so se otroci v njem kopali ves dan. "Na srečo bodo kmalu odšli na morje," je dodala.

Ob tem je priznala, da razume, da bi bazen na ulici lahko bil problematičen. Še posebej pa so jo prestrašili komentarji na spletu. Snaha ji je namreč pozneje prebrala nekatere odzive, med katerimi so bili tudi zapisi, da bi v bazen zlili solno kislino. "Predstavljajte si, da bi moji vnuki stopili v tak bazen," je bila zgrožena.

Zagreb bazen ulica poletje vročina babica
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