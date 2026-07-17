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Avtor:
M. L.

Petek,
17. 7. 2026,
17.07

Osveženo pred

46 minut

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Natisni članek

Natisni članek
nesreča nesreča Hrvaška Plitviška jezera

Petek, 17. 7. 2026, 17.07

46 minut

Avtomobil z družino zdrsnil s ceste in obstal nad prepadom pri Plitvicah

Avtor:
M. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,05
Nesreča Hrvaška | Foto HGSS - Hrvatska gorska služba spašavanja/Facebook

Foto: HGSS - Hrvatska gorska služba spašavanja/Facebook

V okolici Plitvičkih jezer se je danes zgodila huda prometna nesreča, v kateri je osebno vozilo s petimi danskimi državljani po zdrsu s ceste obviselo nad prepadom, poroča hrvaški portal Net.hr.

Na kraj nesreče so zaradi zahtevne reševalne akcije prihiteli policisti, gasilci, ekipa nujne medicinske pomoči in pripadniki Hrvaške gorske službe reševanja (HGSS).

Vozilo so izvlekli okoli 12.15. Enega otroka so zaradi poškodb s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Rijeki.

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