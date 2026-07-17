Petek, 17. 7. 2026, 17.07
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Avtomobil z družino zdrsnil s ceste in obstal nad prepadom pri Plitvicah
V okolici Plitvičkih jezer se je danes zgodila huda prometna nesreča, v kateri je osebno vozilo s petimi danskimi državljani po zdrsu s ceste obviselo nad prepadom, poroča hrvaški portal Net.hr.
Na kraj nesreče so zaradi zahtevne reševalne akcije prihiteli policisti, gasilci, ekipa nujne medicinske pomoči in pripadniki Hrvaške gorske službe reševanja (HGSS).
Vozilo so izvlekli okoli 12.15. Enega otroka so zaradi poškodb s helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Rijeki.