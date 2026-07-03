Neverjeten preobrat: skrivnostni moški je bil v resnici ženska iz Ukrajine

Eksplozija, ki je v začetku tedna pretresla stanovanjsko stavbo v Monaku , po ugotovitvah preiskovalcev vse bolj kaže na možen poskus atentata na ukrajinskega oligarha Vadima Jermolajeva. Izkazalo se je tudi, da je bil možakar s klobukom, ki je veljal za glavnega osumljenca za napad z bombo, v resnici zamaskirana ženska. Gre za 39-letno državljanko Ukrajine Anastasijo Berezovsko, za katero je Intepol že razpisal tiralico.

Glavno osumljenko za povzročitev eksplozije v Monaku, v kateri so bile poškodovane tri osebe, tarča pa naj bi bil ukrajinski bogataš Vadim Jermolajev, so po navedbah tiskovne agencije Reuters nazadnje opazili v Nemčiji.

Na spletni strani Interpola je medtem navedeno, da Anastasijo Berezovsko, državljanko Ukrajine, iščejo v povezavi s poskusom umora, namestitvijo oziroma sprožitvijo eksplozivne naprave na javnem kraju in sodelovanjem s kriminalni združbi.

Interpolova tako imenovana rdeča tiralica, razpisana za Anastasio Berezovsko. Foto: Interpol

Osumljenka ima črne lase, na desni roki pa ima od komolca do rame večjo tetovažo, ki morda spominja na kačo. Tekoče naj bi tudi govorila nemško.

Organi pregona v Franciji in kneževini Monako so kot glavnega osumljenca za eksplozijo najprej sicer iskali možakarja z ribiškim klobukom, a se je zdaj izkazalo, da je svojo identiteto tako poskusila zakriti 39-letna Berezovska.

"Možakar" s klobukom, ki so ga iskali policisti v Monaku in Franciji. Foto: X / Posnetek zaslona

Partnerka oligarha izgubila obe nogi

V bombnem napadu je bila najhuje poškodovana dolgoletna partnerka Vadima Jermolajeva, ki je po poročanju tujih medijev zaradi hudih poškodb izgubila obe nogi.

Poleg 46-letne Ane Nasobine sta bila v eksploziji poškodovana tudi 58-letni Vadim Jermolajev in njun 13-letni sin. Po navedbah britanskega časnika Daily Mail naj bi se odrasla poškodovanca še vedno zdravila na oddelku intenzivne nege, njuno zdravstveno stanje pa ostaja zelo resno.

Zmeda glede identitete poškodovane ženske

Prve informacije po eksploziji so nakazovale, da je bila med žrtvami Jermolajeva uradna soproga Ana Jermolajeva, s katero ima štiri otroke. Kasneje se je izkazalo, da je bila z oligarhom v času eksplozije njegova dolgoletna partnerka Ana Nasobina, ki sicer živi v Londonu.

Jermolajeva žena je za ukrajinski javni medij Suspilne potrdila, da v času eksplozije ni bila v Monaku.

Ukrajinska tiskovna agencija Suspilne je ob sklicevanju na policijske vire prav tako potrdila, da uradna soproga ob eksploziji ni bila prisotna.

Partnerka utrpela katastrofalne poškodbe

Po poročanju tujih medijev je eksplozija Nasobino tako hudo poškodovala, da ji je odtrgala spodnji del obeh nog. Reševalci so jo v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico v francoski Nici, kjer je prestala nujno operacijo in amputacijo.

Tudi Vadim Jermolajev je bil po prihodu reševalcev fotografiran na nosilih. Po navedbah očividcev je bil pri zavesti, vendar hudo poškodovan.

Njun 13-letni sin je silovitost eksplozije občutil nekoliko drugače. Udarni val ga je vrgel po prostoru, pri čemer je utrpel opekline in številne udarnine. Po poročanju medijev naj bi imel v nogi celo kovinski del eksplozivne naprave, zato so tudi njega odpeljali na zdravljenje v bolnišnico v Nici.

Oblasti potrdile kritično zdravstveno stanje

Državni minister Monaka Christophe Miremand je potrdil, da je poškodovana ženska v življenjski nevarnosti in da je že prestala operativni poseg. "Potrjujem, da so njene poškodbe izjemno hude, ne morem pa komentirati natančne narave opravljenih kirurških posegov," je dejal.

Po njegovih besedah se Nasobina še naprej zdravi v bolnišnici v Nici, zdravniki pa se še vedno borijo za njeno življenje.

Vadim Jermolajev je od decembra 2023 sicer tarča ukrajinskih sankcij, ki naj bi po navedbah ukrajinskih varnostnih služb izvirale iz njegovega poslovanja na polotoku Krim, ki ga zaseda Rusija.