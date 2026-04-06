Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Ponedeljek,
6. 4. 2026,
10.10

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek
NASA astronavt vesolje Luna

Ponedeljek, 6. 4. 2026, 10.10

8 minut

Astronavti danes dosegli območje gravitacijskega vpliva Lune

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Luna | V naslednjih nekaj urah naj bi se vesoljsko plovilo najbolj približalo Luni, na približno 7500 kilometrov. | Foto NASA

V naslednjih nekaj urah naj bi se vesoljsko plovilo najbolj približalo Luni, na približno 7500 kilometrov.

Foto: NASA

Astronavti misije Artemis 2 so danes dosegli območje gravitacijskega vpliva Lune, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila ameriška vesoljska agencija Nasa. V naslednjih nekaj urah naj bi se vesoljsko plovilo Orion najbolj približalo Luni in jo nato obletelo.

Astronavti so v območje gravitacijskega vpliva Lune, kjer gravitacija Lune na plovilo deluje močneje kot zemeljska, vstopili danes ob 6.42 po srednjeevropskem času. Takrat je bilo vesoljsko plovilo Orion po navedbah Nase 63 tisoč kilometrov oddaljeno od Lune in okoli 373 tisoč kilometrov od Zemlje.

Luni se bodo približali v naslednjih nekaj urah

V naslednjih nekaj urah naj bi se vesoljsko plovilo najbolj približalo Luni, na približno 7500 kilometrov. Od tam bodo astronavti lahko hkrati videli Zemljo in Luno in tudi sončev mrk, ko bo iz plovila Orion videti, kako Luna zakrije Sonce.

Če bo vse potekalo gladko, bo štiričlanska posadka, v kateri so ameriški astronavti Victor Glover, Christina Koch in Reid Wiseman ter Kanadčan Jeremy Hansen, obletela Luno in se odpravila dlje kot katerikoli človek doslej. Trenutni rekord je leta 1970 postavila posadka misije Apollo 13, in sicer na približno 400.171 kilometrih od Zemlje.

Na zemljo naj bi se vrnili v petek 

Na Zemljo naj bi se astronavti vrnili v petek, ko naj bi vesoljsko plovilo Orion pristalo v morju.

Prva človeška odprava proti Luni po 50 letih se je s kapsulo Orion na raketi Space Launch System z ameriškega vesoljskega izstrelišča Cape Canaveral odpravila v sredo zvečer. Približno 24 ur kasneje je s posebnim manevrom zapustila zemeljsko orbito in odtlej poslala več posnetkov Zemlje in vesolja.

Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Do 720 € prihranka s paketi Naj

