Aretirali sina pokojnega ustanovitelja priznane modne verige Mango

Španske oblasti so aretirale Jonathana Andica, sina pokojnega ustanovitelja modne trgovine Mango Isaka Andica. Sumijo ga namreč, da je decembra 2024 na družinskem pohodu v hribovju blizu Barcelone očeta nalašč porinil s strmega pobočja, ta pa je po padcu umrl. Policija je primer sprva preiskovala kot nesrečo, zaradi nedoslednih in protislovnih podrobnosti ter nekaterih drugih ugotovitev pa so Jonathana Andica nekaj mesecev kasneje iz priče prekvalificirali v osumljenca.

Ustanovitelj Manga Isak Andic je umrl decembra 2024 med pohodom na goro Montserrat v Kataloniji. Po prvotnem poročilu njegovega sina Jonathana Andica je padel s pečine približno 150 metrov globoko, potem ko je po nesreči zdrsnil s planinske poti.

Premoženje Isaka Andica, ustanovitelja Manga, naj bi ob smrti presegalo štiri milijarde evrov. Foto: Reuters

Preiskave so sprva kazale na tragično gorsko nesrečo. Vendar pa so nedoslednosti v njegovih izjavah in drugih dokazih preiskovalce spodbudile k nadaljnji preiskavi smrti 71-letnika. Jonathan Andic, ki je še danes na funkciji podpredsednika upravnega odbora Manga, se je namesto v vlogi priče znašel v vlogi glavnega osumljenca.

Foto: Posnetek zaslona Več španskih medijev je poročalo, da sta imela z očetom napet odnos in da sta se malo pred incidentom resno sprla. Glede na aretacijo kaže, da sta policija in tožilstvo zdaj zbrala dovolj dokazov za sojenje proti 45-letnemu Jonathanu Andicu, ki naj bi se v naslednjih nekaj urah po aretaciji v Martorellu pojavil pred preiskovalnim sodnikom.

Bil je najbogatejši človek v Kataloniji

Isak Andic, rojen leta 1953 v Istanbulu v sefardski judovski družini, je v Katalonijo prispel pri 14 letih. Tri leta pozneje je na uličnih tržnicah prodajal oblačila in obutev, svojo poklicno dejavnost pa je razširil z odprtjem modnih trgovin in s tem postavil temelje za ogromen poslovni imperij v španskem tekstilnem sektorju, ki je postal mednarodno konkurenčen skupaj z drugimi španskimi podjetji, kot je Zara.

Andic je bil sicer najbogatejši človek v Kataloniji in eden najbogatejših ljudi v Španiji: njegovo premoženje so leta 2025 ocenili na 4,5 milijarde evrov.