Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
P. P.

Torek,
19. 5. 2026,
10.54

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
umor nesreča nesreča moda Mango

Torek, 19. 5. 2026, 10.54

33 minut

Aretirali sina pokojnega ustanovitelja priznane modne verige Mango

Avtor:
P. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Jonathan Andic, Mango | Jonathan Andic na poti na pogreb očeta Jonathana Andica. Takrat še ni veljal za osumljenca za umor ustanovitelja modnega imperija Mango. | Foto Profimedia

Jonathan Andic na poti na pogreb očeta Jonathana Andica. Takrat še ni veljal za osumljenca za umor ustanovitelja modnega imperija Mango.

Foto: Profimedia

Španske oblasti so aretirale Jonathana Andica, sina pokojnega ustanovitelja modne trgovine Mango Isaka Andica. Sumijo ga namreč, da je decembra 2024 na družinskem pohodu v hribovju blizu Barcelone očeta nalašč porinil s strmega pobočja, ta pa je po padcu umrl. Policija je primer sprva preiskovala kot nesrečo, zaradi nedoslednih in protislovnih podrobnosti ter nekaterih drugih ugotovitev pa so Jonathana Andica nekaj mesecev kasneje iz priče prekvalificirali v osumljenca.

Ustanovitelj Manga Isak Andic je umrl decembra 2024 med pohodom na goro Montserrat v Kataloniji. Po prvotnem poročilu njegovega sina Jonathana Andica je padel s pečine približno 150 metrov globoko, potem ko je po nesreči zdrsnil s planinske poti.

Premoženje Isaka Andica, ustanovitelja Manga, naj bi ob smrti presegalo štiri milijarde evrov. | Foto: Reuters Premoženje Isaka Andica, ustanovitelja Manga, naj bi ob smrti presegalo štiri milijarde evrov. Foto: Reuters Sin iz priče kmalu v vlogo osumljenca

Preiskave so sprva kazale na tragično gorsko nesrečo. Vendar pa so nedoslednosti v njegovih izjavah in drugih dokazih preiskovalce spodbudile k nadaljnji preiskavi smrti 71-letnika. Jonathan Andic, ki je še danes na funkciji podpredsednika upravnega odbora Manga, se je namesto v vlogi priče znašel v vlogi glavnega osumljenca. 

Jonathan Andic, Mango | Foto: Posnetek zaslona Foto: Posnetek zaslona Več španskih medijev je poročalo, da sta imela z očetom napet odnos in da sta se malo pred incidentom resno sprla. Glede na aretacijo kaže, da sta policija in tožilstvo zdaj zbrala dovolj dokazov za sojenje proti 45-letnemu Jonathanu Andicu, ki naj bi se v naslednjih nekaj urah po aretaciji v Martorellu pojavil pred preiskovalnim sodnikom.

Bil je najbogatejši človek v Kataloniji

Isak Andic, rojen leta 1953 v Istanbulu v sefardski judovski družini, je v Katalonijo prispel pri 14 letih. Tri leta pozneje je na uličnih tržnicah prodajal oblačila in obutev, svojo poklicno dejavnost pa je razširil z odprtjem modnih trgovin in s tem postavil temelje za ogromen poslovni imperij v španskem tekstilnem sektorju, ki je postal mednarodno konkurenčen skupaj z drugimi španskimi podjetji, kot je Zara.

Andic je bil sicer najbogatejši človek v Kataloniji in eden najbogatejših ljudi v Španiji: njegovo premoženje so leta 2025 ocenili na 4,5 milijarde evrov.

Isak Andic, Mango, ustanovitelj, moda
Novice Nenadna smrt ustanovitelja modnega imperija Mango. Glavni osumljenec je njegov sin. #video
Stefanie P. izginula vplivnica
Novice Obdukcija brez dokončne ugotovitve o času smrti avstrijske vplivnice
Brnik. Letališče.
Novice Irancu za umor nekdanje žene na brniškem letališču 25 let zapora
umor nesreča nesreča moda Mango
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.