Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Nedelja,
3. 5. 2026,
8.26

Osveženo pred

31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
zastrupitev aretacija Salzburg Nemčija Avstrija hrana Hipp

Nedelja, 3. 5. 2026, 8.26

31 minut

Aretirali moškega, ki je v otroško hrano HiPP dodajal podganji strup

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Otroška hrana Hipp | Direktor podjetja Hipp je dejal, da se trenutno osredotočajo na iskanje enega kozarca, v katerem je podganji strup. | Foto Shutterstock

Direktor podjetja Hipp je dejal, da se trenutno osredotočajo na iskanje enega kozarca, v katerem je podganji strup.

Foto: Shutterstock

Avstrijski preiskovalci so v soboto vdrli v stanovanje 39-letnega Avstrijca v Salzburgu, ki je v otroško hrano HiPP dodajal podganji strup, in ga aretirali. 39-letni Avstrijec naj bi od nemškega velikana otroške hrane zahteval dva milijona evrov v kriptovaluti. Po prvih informacijah časopisa Kronen Zeitung je storilec deloval sam.

Kot smo že poročali, so bili zastrupljeni kozarci HiPP najdeni v supermarketih na Češkem, Slovaškem in v Avstriji, v kraju Schützen am Gebirge. Vsi so bili označeni s posebno belo nalepko, uokvirjeno z rdečim krogom, ki je bila nalepljena na dnu kozarca. Obstajal naj bi še en kozarec hrane s strupom, ki ga preiskovalci še niso odkrili. Tudi ta naj bi bil na območju avstrijske dežele Gradiščanska. Sledil je odpoklic izdelkov HiPP ter iskanje domnevnega storilca, ki so ga preiskovalci v soboto odkrili v zvezni deželi Salzburg in ga aretirali.

V otroško hrano dodal strup in jo postavil nazaj na polico 

Izkazalo se je, da je otroško hrano kupoval v supermarketih, ji dodal strup za podgane in jo postavil nazaj na polico. V otroško hrano je primešal 15 mikrogramov strupa za podgane. Kakšen učinek bi to lahko imelo na majhen, morda celo oslabljen otrokov organizem, ni jasno. Rezultati dodatne toksikološke preiskave še niso znani.

Preiskovalci 39-letnika trenutno zaslišujejo, izjave za javnost še ni podal. Preiskavo vodijo v smeri poskusa povzročitve hude telesne poškodbe. Moškega bremenijo tudi obtožbe namernega ogrožanja javnosti. Če bodo preiskave pokazale, da bi bila količina strupa lahko zadostna za smrt otrok, se bo obtožba razširila na poskus umora.

Cilj dejanja

39-letnik je po poročanju Kronen Zeitunga od nemškega proizvajalca otroške hrane hotel pridobiti dva milijona evrov v obliki kriptovalut. Podjetje elektronskega sporočila z zahtevo po plačilu ni opazilo pred iztekom roka, ki ga je postavil izsiljevalec.

Osumljenca so izsledili s pomočjo elektronskega sporočila in nadzornih kamer v trgovinah. Generalni direktor nemškega podjetja Stefan Hipp je povedal, da je bilo sporočilo, ki je govorilo o šestdnevnem roku za nakazilo zahtevanega zneska, poslano 27. marca na e-poštni naslov, ki ga preverjajo vsaka dva do tri tedne.

Iščejo še šesti kozarec s strupom

Direktor podjetja Hipp je dejal še, da se trenutno osredotočajo na iskanje enega kozarca, v katerem je podganji strup. Oblasti zato potrošnike pozivajo, naj bodo pozorni na morebitne poškodovane ali odprte pokrove kozarčkov, manjkajoči varnostni pečat, nenavaden ali pokvarjen vonj ali belo nalepko z rdečim krogom na dnu steklenega kozarca.

Avstrijska agencija za zdravje in varnost hrane pa je starše, katerih dojenčki so uživali hrano te blagovne znamke, opozorila, naj se posvetujejo z zdravnikom, če njihovi otroci kažejo znake krvavitve, ekstremne šibkosti ali bledice. Zaradi dejanja moškega je sicer proizvajalec Hipp odpoklical celotno paleto svojih izdelkov.

Otroška hrana Hipp
Novice V kozarcu otroške hrane v Avstriji našli 15 mikrogramov strupa
Otroška hrana Hipp
Novice Kašico HiPP korenček in krompir s polic umika tudi Müller
Otroška hrana Hipp
Novice Trgovci v Sloveniji preventivno umikajo otroško hrano Hipp v steklenih kozarčkih
HiPP izdelek otroška hrana
Novice Množičen odpoklic smrtno nevarne otroške hrane HiPP: v kašici so odkrili strup za podgane
HiPP izdelek otroška hrana
Novice HiPP v Avstriji odpoklical otroško hrano zaradi možne življenjske nevarnosti

zastrupitev aretacija Salzburg Nemčija Avstrija hrana Hipp
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.