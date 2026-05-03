Aretirali moškega, ki je v otroško hrano HiPP dodajal podganji strup

Avstrijski preiskovalci so v soboto vdrli v stanovanje 39-letnega Avstrijca v Salzburgu, ki je v otroško hrano HiPP dodajal podganji strup, in ga aretirali. 39-letni Avstrijec naj bi od nemškega velikana otroške hrane zahteval dva milijona evrov v kriptovaluti. Po prvih informacijah časopisa Kronen Zeitung je storilec deloval sam.

Kot smo že poročali, so bili zastrupljeni kozarci HiPP najdeni v supermarketih na Češkem, Slovaškem in v Avstriji, v kraju Schützen am Gebirge. Vsi so bili označeni s posebno belo nalepko, uokvirjeno z rdečim krogom, ki je bila nalepljena na dnu kozarca. Obstajal naj bi še en kozarec hrane s strupom, ki ga preiskovalci še niso odkrili. Tudi ta naj bi bil na območju avstrijske dežele Gradiščanska. Sledil je odpoklic izdelkov HiPP ter iskanje domnevnega storilca, ki so ga preiskovalci v soboto odkrili v zvezni deželi Salzburg in ga aretirali.

V otroško hrano dodal strup in jo postavil nazaj na polico

Izkazalo se je, da je otroško hrano kupoval v supermarketih, ji dodal strup za podgane in jo postavil nazaj na polico. V otroško hrano je primešal 15 mikrogramov strupa za podgane. Kakšen učinek bi to lahko imelo na majhen, morda celo oslabljen otrokov organizem, ni jasno. Rezultati dodatne toksikološke preiskave še niso znani.

Preiskovalci 39-letnika trenutno zaslišujejo, izjave za javnost še ni podal. Preiskavo vodijo v smeri poskusa povzročitve hude telesne poškodbe. Moškega bremenijo tudi obtožbe namernega ogrožanja javnosti. Če bodo preiskave pokazale, da bi bila količina strupa lahko zadostna za smrt otrok, se bo obtožba razširila na poskus umora.

Cilj dejanja

39-letnik je po poročanju Kronen Zeitunga od nemškega proizvajalca otroške hrane hotel pridobiti dva milijona evrov v obliki kriptovalut. Podjetje elektronskega sporočila z zahtevo po plačilu ni opazilo pred iztekom roka, ki ga je postavil izsiljevalec.

Osumljenca so izsledili s pomočjo elektronskega sporočila in nadzornih kamer v trgovinah. Generalni direktor nemškega podjetja Stefan Hipp je povedal, da je bilo sporočilo, ki je govorilo o šestdnevnem roku za nakazilo zahtevanega zneska, poslano 27. marca na e-poštni naslov, ki ga preverjajo vsaka dva do tri tedne.

Iščejo še šesti kozarec s strupom

Direktor podjetja Hipp je dejal še, da se trenutno osredotočajo na iskanje enega kozarca, v katerem je podganji strup. Oblasti zato potrošnike pozivajo, naj bodo pozorni na morebitne poškodovane ali odprte pokrove kozarčkov, manjkajoči varnostni pečat, nenavaden ali pokvarjen vonj ali belo nalepko z rdečim krogom na dnu steklenega kozarca.

Avstrijska agencija za zdravje in varnost hrane pa je starše, katerih dojenčki so uživali hrano te blagovne znamke, opozorila, naj se posvetujejo z zdravnikom, če njihovi otroci kažejo znake krvavitve, ekstremne šibkosti ali bledice. Zaradi dejanja moškega je sicer proizvajalec Hipp odpoklical celotno paleto svojih izdelkov.