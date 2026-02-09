Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Ponedeljek,
9. 2. 2026,
13.23

Osveženo pred

33 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
jedrski program pogajanja ZDA Iran Abas Aragči

Ponedeljek, 9. 2. 2026, 13.23

33 minut

Aragči: Med Iranom in ZDA kljub pogovorom ostaja globoko nezaupanje

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Abas Aragči | "Želimo si, da bi konkretna pogajanja prinesla rezultat, pod pogojem, da druga stran pokaže enako resnost in je pripravljena na konstruktivna pogajanja," je dejal Abas Aragči veleposlanikom, zbranim v Teheranu. | Foto Guliverimage

"Želimo si, da bi konkretna pogajanja prinesla rezultat, pod pogojem, da druga stran pokaže enako resnost in je pripravljena na konstruktivna pogajanja," je dejal Abas Aragči veleposlanikom, zbranim v Teheranu.

Foto: Guliverimage

Med Iranom in ZDA kljub pogovorom v Omanu ostaja globoko nezaupanje, je danes dejal iranski zunanji minister Abas Aragči. Vodja iranskega sveta za nacionalno varnost Ali Laridžani je medtem napovedal, da bo v torek obiskal Oman, ki posreduje v jedrskih pogovorih med Teheranom in Washingtonom.

Potem ko so v petek v Omanu potekali pogovori med ZDA in Iranom, ki naj bi se po navedbah obeh strani nadaljevali, je Abas Aragči danes poudaril, da med Teheranom in Washingtonom še vedno ostaja globoko nezaupanje. Ob tem je izrazil željo, da bi nadaljnji pogovori pripeljali do rezultata, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Želimo si, da bi konkretna pogajanja prinesla rezultat, pod pogojem, da druga stran pokaže enako resnost in je pripravljena na konstruktivna pogajanja," je dejal Aragči veleposlanikom, zbranim v Teheranu. "Žal globoko nezaupanje vztraja zaradi ravnanja ZDA v zadnjih letih," je dodal.

Datum nadaljevanja pogovorov še ni znan

Kdaj naj bi se pogovori nadaljevali, za zdaj ni znano. V torek bo v Oman prispel vodja iranskega sveta za nacionalno varnost Ali Laridžani. Kot je sporočil, bo vodil delegacijo, ki se bo "srečala z visokimi uradniki Omana ter razpravljala o najnovejših regionalnih in mednarodnih dogodkih ter dvostranskem sodelovanju na različnih ravneh".

Abas Aragči
Novice "Teheran se bo branil pred vsakimi pretiranimi zahtevami ZDA"

Petkovi pogovori med ZDA in Iranom so bili prvi med stranema, odkar so se ZDA junija lani pridružile izraelskim napadom na Iran, v okviru katerih so ameriške sile bombardirale iranske jedrske objekte.

Tokratno srečanje je sledilo večtedenskemu naraščanju napetosti med Washingtonom in Teheranom ter grožnjam ameriškega predsednika Donalda Trumpa z vojaškim posredovanjem, potem ko je iranski režim januarja nasilno zatrl protivladne proteste.

jedrski program pogajanja ZDA Iran Abas Aragči
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.