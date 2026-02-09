Med Iranom in ZDA kljub pogovorom v Omanu ostaja globoko nezaupanje, je danes dejal iranski zunanji minister Abas Aragči. Vodja iranskega sveta za nacionalno varnost Ali Laridžani je medtem napovedal, da bo v torek obiskal Oman, ki posreduje v jedrskih pogovorih med Teheranom in Washingtonom.

Potem ko so v petek v Omanu potekali pogovori med ZDA in Iranom, ki naj bi se po navedbah obeh strani nadaljevali, je Abas Aragči danes poudaril, da med Teheranom in Washingtonom še vedno ostaja globoko nezaupanje. Ob tem je izrazil željo, da bi nadaljnji pogovori pripeljali do rezultata, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Želimo si, da bi konkretna pogajanja prinesla rezultat, pod pogojem, da druga stran pokaže enako resnost in je pripravljena na konstruktivna pogajanja," je dejal Aragči veleposlanikom, zbranim v Teheranu. "Žal globoko nezaupanje vztraja zaradi ravnanja ZDA v zadnjih letih," je dodal.

Datum nadaljevanja pogovorov še ni znan

Kdaj naj bi se pogovori nadaljevali, za zdaj ni znano. V torek bo v Oman prispel vodja iranskega sveta za nacionalno varnost Ali Laridžani. Kot je sporočil, bo vodil delegacijo, ki se bo "srečala z visokimi uradniki Omana ter razpravljala o najnovejših regionalnih in mednarodnih dogodkih ter dvostranskem sodelovanju na različnih ravneh".

Petkovi pogovori med ZDA in Iranom so bili prvi med stranema, odkar so se ZDA junija lani pridružile izraelskim napadom na Iran, v okviru katerih so ameriške sile bombardirale iranske jedrske objekte.

Tokratno srečanje je sledilo večtedenskemu naraščanju napetosti med Washingtonom in Teheranom ter grožnjam ameriškega predsednika Donalda Trumpa z vojaškim posredovanjem, potem ko je iranski režim januarja nasilno zatrl protivladne proteste.