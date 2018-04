Andrea Nahles, prva ženska na čelu nemških socialdemokratov

Nemški socialdemokrati (SPD) so danes na izrednem kongresu stranke v Wiesbadnu za novo predsednico stranke izvolili 47-letno Andreo Nahles. Dobila je 66,35 odstotka glasov podpore. Nahlesova bo tako prva ženska na čelu te stranke v njeni 155-letni zgodovini.

Andreo Nahles so podprli številni vidnejši člani stranke, tudi njen predhodnik Martin Schulz. Foto: Reuters

Nahlesova je sicer v boju z 41-letno Simono Lange veljala za favoritinjo. V prejšnji veliki koaliciji nemške kanclerke Angele Merkel je zasedala položaj ministrice za delo, pred tem pa je bila tudi generalna sekretarka SPD. Po zadnjih parlamentarnih volitvah je zasedla položaj vodje poslanske skupine stranke v parlamentu.

Andrei Nahles je na enodnevnem strankarskem kongresu ob imenovanju čestital tudi nemški minister za finance Olaf Scholz. Foto: Reuters Na kongresu v Wiesbadnu ji je nasproti stala 41-letna manj znana županja Flensburga Langejeva, ki se predstavlja kot kandidatka članstva stranke. Za Langejevo sicer velja, da je nekoliko bolj levo usmerjena od Nahlesove.

Prva naloga Nahlesove bo okrepitev stranke po zgodovinskem porazu

Naloga nove predsednice bo, da stranko znova okrepi po zgodovinskem porazu na septembrskih parlamentarnih volitvah, na katerih je SPD osvojila 20,5 odstotka glasov. Nasledila bo Schulza, ki se je s čela stranke po manj kot letu dni poslovil sredi februarja.

SPD od marca skupaj s konservativno unijo CDU in CSU tvori novo veliko vladno koalicijo, čeprav so temu takoj po volitvah nasprotovali. Nahlesova je po propadu pogajanj med CDU, CSU, Zelenimi in liberalci podpirala pogajanja o novi veliki koaliciji. Langejeva je bila na drugi strani proti.

Stranko trenutno glede na javnomnenjske ankete podpira manj kot 20 odstotkov Nemcev, zato prva naloga Andree Nahles ni najlažja. Foto: Reuters