Ameriško veleposlaništvo zaskrbljeno zaradi sabotaž med olimpijskimi igrami

Italijansko železniško omrežje je bilo zadnje dni tarča več sabotaž, tudi danes so poročali o poškodbah na ključni hitri progi Neapelj–Rim–Firence in zamudah, ki so znašale do 150 minut. To je povzročilo več odpovedi vlakov na hitri in drugih progah. Ameriško veleposlaništvo je izdalo opozorilo in državljanom svetovalo, naj bodo previdni pri potovanju z vlakom po Italiji.

Minister za promet Matteo Savini je v besnem odzivu poudaril, da gre pri zadnjih sabotažah na hitri progi za sovražna kazniva dejanja proti delavcem in proti Italiji. "Povečali smo stopnjo pripravljenosti in povečali preglede, da bi izkoreninili te kriminalce, v upanju, da nihče ne bo podcenjeval ali odobraval kaznivih dejanj, ki ogrožajo življenja ljudi," je po poročanju portala SKY TG24 dejal Salvini.

Na sabotaže, ki se dogajajo ravno v času olimpijskih iger, je opozorilo tudi ameriško veleposlaništvo, ki državljanom svetuje previdnost pri potovanju z vlaki.

Italy: Italian officials announced railway sabotage incidents on multiple lines linked to Rome on the morning of February 14.



Italian government officials announced on February 14 suspected railway sabotage associated with the Milano-Cortina Winter Olympics on multiple train… pic.twitter.com/aEQsuT31nl — TravelGov (@TravelGov) February 14, 2026

Poškodbe v predoru, zažgani kabli

Na progi Rim–Neapelj so nadzorniki na železniškem omrežju poročali o anomalijah med Salonejem in Labicom: tehniki, ki so se odzvali na incident, so ugotovili "poškodbe predorov, v katerih so kabli, ki nadzorujejo železniški promet, in zažiganje kablov".

Prav tako potekajo preiskave tretjega incidenta med Capeno in Gallesejem na hitri progi Rim–Firence: po ugotovitvah sodnih organov so tehniki na železniškem omrežju odkrili poškodbe, ki so jih že začeli odpravljati.

Če bodo odkrili storilce, bodo deževale tožbe

"Če bodo odgovorni za zlonamerna dejanja, ki so prizadela železniški promet, identificirani, bo združenje potrošnikov Codacons proti njim sprožilo pravne postopke in zahtevalo veliko odškodnino za vse potnike, ki jih je motnja prizadela," je sporočilo italijansko združenje potrošnikov Codacons.

"Kar se te dni dogaja v Italiji, ima ogromne posledice za državljane, ki so prisiljeni prenašati zamude, moralno in materialno škodo," je pojasnilo združenje Codacons. "Obstaja tudi tveganje, da se v primeru zamud vlakov zavrne zakonsko določena odškodnina."

Evropska uredba, ki ureja pravice in obveznosti potnikov, določa, da "železniško podjetje ni dolžno plačati odškodnine, če lahko dokaže, da je zamuda, zamujena povezava ali odpoved posledica ali neločljivo povezana z ravnanjem tretjih oseb, ki se jim železniško podjetje kljub skrbnosti ni moglo izogniti in katerih posledic ni moglo preprečiti, kot so prisotnost ljudi na tirih, kraje kablov, izredne razmere na vlaku, dejavnosti pregona, sabotaža ali terorizem," je spomnilo združenje.

Zato bo Codacons, če bodo odgovorni za sabotažo identificirani, v imenu vseh potnikov, ki jih je motnja prizadela, sprožil odškodninske tožbe.