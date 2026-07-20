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Avtorji:
A. Ž., STA

Ponedeljek,
20. 7. 2026,
15.46

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JD Vance J. D. Vance Uša Vance

Ponedeljek, 20. 7. 2026, 15.46

1 ura

Ameriški podpredsednik Vance dobil četrtega otoka

Avtorji:
A. Ž., STA

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J. D. Vance in Usha Chilukuri Vance | JD Vance in njegova žena Usha sta dobila četrtega otroka. | Foto Guliverimage

JD Vance in njegova žena Usha sta dobila četrtega otroka.

Foto: Guliverimage

Ameriški podpredsednik JD Vance in njegova žena Usha Vance sta v nedeljo pozdravila prihod četrtega otroka. Na družbenem omrežju X je Vance sporočil, da je žena zjutraj rodila sina Aleca Neela, poročajo tuje tiskovne agencije. S tem je Vance postal prvi podpredsednik v sodobni zgodovini ZDA, ki se mu je na položaju rodil otrok.

"Usha in dojenček sta zdrava in se dobro počutita, najini otroci pa so presrečni, da so spoznali svojega mlajšega bratca," sta sporočila zakonca in se zahvalila zdravnikom v washingtonski vojaški bolnišnici Walter Reed Medical Center za vse, kar so storili za njuno družino.

Četrti otrok zakoncev Vance

Zakonca Vance sta januarja sporočila, da pričakujeta četrtega otroka, ki se bo julija pridružil bratoma, osemletnemu Ewanu Blainu in šestletnemu Viveku, ter štiriletni sestri Mirabel Rose, poroča ameriški NBC News. Zdaj 41-letni Vance in 40-letna Usha, ki je po starših indijskega rodu, sta se spoznala med študijem prava na Univerzi Yale, poročena pa sta od leta 2014.

Otroka je Usha Vance rodila kot prva druga dama v sodobni zgodovini ZDA v obdobju, ko ji pripada ta naziv.

Med prvimi damami je medtem žena predsednika Groverja Clevelanda Frances leta 1893 med njegovim drugim mandatom rodila hčerko. Žena Jacka Kennedyja Jacqueline pa je leta 1963 rodila tretjega otroka, Patricka Bouviera Kennedyja, ki pa se je rodil prezgodaj in umrl dva dneva pozneje.

Vance se sicer že nekaj časa goreče zavzema, da bi imeli Američani več otrok, in izraža zaskrbljenost zaradi upadanja rodnosti.

JD Vance J. D. Vance Uša Vance
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