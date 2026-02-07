Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Sobota,
7. 2. 2026,
10.26

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
otvoritev olimpijske igre 2026 JD Vance

Sobota, 7. 2. 2026, 10.26

22 minut

Ameriški podpredsednik JD Vance deležen neodobravanja na otvoritvi ZOI

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
JD Vance | V petek je v Milanu več sto protestnikov protestiralo proti navzočnosti JD Vancea na otvoritvi pred začetkom druženja najboljših zimskih športnikov. Demonstranti so ob tem izrazili tudi nestrinjanje s prisotnostjo agentov Službe za priseljevanje in carine (Ice), ki so varovali ameriško delegacijo. | Foto Reuters

V petek je v Milanu več sto protestnikov protestiralo proti navzočnosti JD Vancea na otvoritvi pred začetkom druženja najboljših zimskih športnikov. Demonstranti so ob tem izrazili tudi nestrinjanje s prisotnostjo agentov Službe za priseljevanje in carine (Ice), ki so varovali ameriško delegacijo.

Foto: Reuters

Podpredsednik ZDA JD Vance je bil na petkovi otvoritveni slovesnosti zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini na stadionu San Siro deležen neodobravanja s strani občinstva. Slednje je bilo posebej očitno, ko se je skupaj z ženo Usho pojavil na velikem zaslonu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vanceovo navzočnost na petkovi otvoritvi zimskih olimpijskih iger je del občinstva pospremil z vzkliki: "Bu!" Ob tem je zanimivo, da je bil mimohod ameriških športnikov pospremljen z glasnim aplavzom.

O omenjenem dogodku je bil obveščen tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki ga je komentiral z naslednjimi besedami: "Podpredsednik je trenutno v drugi državi. Tukaj (v ZDA op. STA) ga zagotovo ne bi izžvižgali."

V petek je sicer v Milanu več sto protestnikov protestiralo proti njegovi navzočnosti na otvoritvi pred začetkom druženja najboljših zimskih športnikov. Demonstranti so ob tem izrazili tudi nestrinjanje s prisotnostjo agentov Službe za priseljevanje in carine (Ice), ki so varovali ameriško delegacijo.

Vance se je ob obisku Milana srečal tudi z italijansko premierko Giorgio Meloni, ki velja za tesno zaveznico predsednika Trumpa, s katerim delita podobne vrednote.

Na petkovi slovesnosti so bili največjega odobravanja deležni športniki iz Ukrajine, medtem ko ruski in beloruski športniki, ki bodo na olimpijskih igrah nastopili pod olimpijsko zastavo, na mimohodu reprezentanc niso sodelovali.

JD Vance, Usha Vance
Novice Podpredsednik ZDA Vance in njegova žena pričakujeta četrtega otroka
JD Vance
Novice Vandal napadel hišo JD Vancea
Erika Kirk
Novice Kirkova vdova podprla JD Vancea kot Trumpovega naslednika
Susie Wiles
Novice Vodja Trumpovega kabineta potrdila izkoriščanje pravosodja za politična obračunavanja
otvoritev olimpijske igre 2026 JD Vance
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.