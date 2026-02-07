Podpredsednik ZDA JD Vance je bil na petkovi otvoritveni slovesnosti zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini na stadionu San Siro deležen neodobravanja s strani občinstva. Slednje je bilo posebej očitno, ko se je skupaj z ženo Usho pojavil na velikem zaslonu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vanceovo navzočnost na petkovi otvoritvi zimskih olimpijskih iger je del občinstva pospremil z vzkliki: "Bu!" Ob tem je zanimivo, da je bil mimohod ameriških športnikov pospremljen z glasnim aplavzom.

O omenjenem dogodku je bil obveščen tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki ga je komentiral z naslednjimi besedami: "Podpredsednik je trenutno v drugi državi. Tukaj (v ZDA op. STA) ga zagotovo ne bi izžvižgali."

V petek je sicer v Milanu več sto protestnikov protestiralo proti njegovi navzočnosti na otvoritvi pred začetkom druženja najboljših zimskih športnikov. Demonstranti so ob tem izrazili tudi nestrinjanje s prisotnostjo agentov Službe za priseljevanje in carine (Ice), ki so varovali ameriško delegacijo.

Vance se je ob obisku Milana srečal tudi z italijansko premierko Giorgio Meloni, ki velja za tesno zaveznico predsednika Trumpa, s katerim delita podobne vrednote.

Na petkovi slovesnosti so bili največjega odobravanja deležni športniki iz Ukrajine, medtem ko ruski in beloruski športniki, ki bodo na olimpijskih igrah nastopili pod olimpijsko zastavo, na mimohodu reprezentanc niso sodelovali.