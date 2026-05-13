Iran je kljub vojni na Bližnjem vzhodu ohranil večino svojih zalog mobilnih izstrelitvenih sistemov in raket, so v torek poročali ameriški mediji. Kot poroča New York Times, ki navaja tajne ocene ameriških obveščevalnih služb z začetka maja, ima Iran še vedno približno 70 odstotkov svojih vojaških zalog.

Po navedbah časopisa ima Teheran še vedno približno 70 odstotkov svojih predvojnih zalog izstrelitvenih sistemov in 70 odstotkov raket. Obenem New York Times navaja, da je Teheran ponovno pridobil dostop do večine svojih podzemnih raketnih lokacij in približno 90 odstotkov podzemnih objektov.

Washington Post je medtem prejšnji teden prav tako poročal o oceni ameriških obveščevalnih služb in navedel podobne številke. Skliceval se je na ameriškega uradnika, ki je dejal, da Iran še vedno poseduje približno 75 odstotkov svojih predvojnih zalog mobilnih izstrelitvenih sistemov in približno 70 odstotkov raket.

Časnik omenja tudi znake, da naj bi iranskemu vodstvu uspelo ponovno aktivirati skoraj vsa svoja podzemna skladišča, popraviti nekaj poškodovanih raket in celo sestaviti nekaj novih, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

New York Times je ob tem še poročal, da so nekateri predstavniki ameriških oblasti zaskrbljeni nad dokazi, da je Iran ponovno pridobil dostop do večine svojih raketnih lokacij vzdolž Hormuške ožine.

Trump omenja virtualno izdajo

Donald Trump je medtem v torek na svojem družbenem omrežju Truth Social znova ostro kritiziral poročanje medijev o vojni v Iranu.

"Ko lažne novice pravijo, da iranskemu sovražniku vojaško dobro kaže proti nam, je to virtualna IZDAJA, saj je to lažna in celo absurdna izjava. Pomagajo sovražniku in ga podpirajo," je zapisal Trump, ki ni navedel, na katero poročanje medijev se nanašajo njegove besede. Dodal je, da takšno poročanje Iranu daje lažno upanje.

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth pa je v torek odločno zavrnil poročila, da ZDA zaradi vojne v Iranu primanjkuje streliva.

V vojni na Bližnjem vzhodu med Iranom in ZDA sicer od 8. aprila velja krhka prekinitev ognja, a so pogajanja o koncu vojne bolj ali manj zastala. Delegaciji ZDA in Irana sta se 11. aprila v Islamabadu sestali na prvem krogu pogovorov. Ti niso prinesli preboja, novega kroga pa še ni bilo.