Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Sreda,
13. 5. 2026,
7.55

Osveženo pred

59 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
Hormuška ožina strelivo orožje Donald Trump Iran ZDA

Sreda, 13. 5. 2026, 7.55

59 minut

Ameriški mediji: Iran ima še vedno večino svojih raketnih zalog

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
Donald Trump | Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social znova ostro kritiziral poročanje medijev o vojni v Iranu. Ameriške medije je označil za virtualne izdajalce. | Foto Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social znova ostro kritiziral poročanje medijev o vojni v Iranu. Ameriške medije je označil za virtualne izdajalce.

Foto: Reuters

Iran je kljub vojni na Bližnjem vzhodu ohranil večino svojih zalog mobilnih izstrelitvenih sistemov in raket, so v torek poročali ameriški mediji. Kot poroča New York Times, ki navaja tajne ocene ameriških obveščevalnih služb z začetka maja, ima Iran še vedno približno 70 odstotkov svojih vojaških zalog.

Po navedbah časopisa ima Teheran še vedno približno 70 odstotkov svojih predvojnih zalog izstrelitvenih sistemov in 70 odstotkov raket. Obenem New York Times navaja, da je Teheran ponovno pridobil dostop do večine svojih podzemnih raketnih lokacij in približno 90 odstotkov podzemnih objektov.

Washington Post je medtem prejšnji teden prav tako poročal o oceni ameriških obveščevalnih služb in navedel podobne številke. Skliceval se je na ameriškega uradnika, ki je dejal, da Iran še vedno poseduje približno 75 odstotkov svojih predvojnih zalog mobilnih izstrelitvenih sistemov in približno 70 odstotkov raket.

Časnik omenja tudi znake, da naj bi iranskemu vodstvu uspelo ponovno aktivirati skoraj vsa svoja podzemna skladišča, popraviti nekaj poškodovanih raket in celo sestaviti nekaj novih, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

ladja, ZDA, ameriški rušilec
Novice Toliko denarja so ZDA že porabile za vojno v Iranu

New York Times je ob tem še poročal, da so nekateri predstavniki ameriških oblasti zaskrbljeni nad dokazi, da je Iran ponovno pridobil dostop do večine svojih raketnih lokacij vzdolž Hormuške ožine.

Trump omenja virtualno izdajo

Donald Trump je medtem v torek na svojem družbenem omrežju Truth Social znova ostro kritiziral poročanje medijev o vojni v Iranu.

"Ko lažne novice pravijo, da iranskemu sovražniku vojaško dobro kaže proti nam, je to virtualna IZDAJA, saj je to lažna in celo absurdna izjava. Pomagajo sovražniku in ga podpirajo," je zapisal Trump, ki ni navedel, na katero poročanje medijev se nanašajo njegove besede. Dodal je, da takšno poročanje Iranu daje lažno upanje.

Donald Trump tiskovka
Novice Donald Trump trdi: Dosegli bomo popolno zmago

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth pa je v torek odločno zavrnil poročila, da ZDA zaradi vojne v Iranu primanjkuje streliva.

V vojni na Bližnjem vzhodu med Iranom in ZDA sicer od 8. aprila velja krhka prekinitev ognja, a so pogajanja o koncu vojne bolj ali manj zastala. Delegaciji ZDA in Irana sta se 11. aprila v Islamabadu sestali na prvem krogu pogovorov. Ti niso prinesli preboja, novega kroga pa še ni bilo.

IRCG
Novice Iran: Vsak napad na iranske tankerje bo vodil v močan napad na ameriško središče
Hormuška ožina strelivo orožje Donald Trump Iran ZDA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.