Ameriška vojska uničila zadnjo zalogo kemičnega orožja #vŽivo

7.15 ZDA uničile zaloge kemijskega orožja

"S ponosom sporočam, da so ZDA varno uničile svojo zadnjo zalogo kemičnega orožja in nas pripeljale korak bližje svetu brez te groze," je v pisni izjavi v petek sporočil ameriški predsednik Joe Biden.

ZDA so podpisnice konvencije o prepovedi kemičnega orožja, ki jo je senat ratificiral leta 1997 in po kateri morajo vse podpisnice svoje zaloge kemičnega orožja uničiti do 30. septembra letos. Američani so leta uničevali svoje preostale zaloge kemičnega orožja v vojaških skladiščih v Pueblu v Koloradu in Richmondu v Kentuckyju. Leta 2022 je bila v tovarni v Kentuckyju uničena zadnja raketa M55, ki je vsebovala živčni strup VX.

Pred 50 leti so imele ZDA 40 tisoč ton kemičnega orožja. "Kemično orožje je odgovorno za nekatere najbolj grozljive epizode izgube človeških življenj. Čeprav bo uporaba tega smrtonosnega orožja vedno madež v zgodovini, je danes naš narod končno izpolnil svojo obljubo, da se bo znebil svojega arzenala tega zla," je dejal republikanski vodja Mitch McConnell.