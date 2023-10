Ameriška vojaška ladja sestrelila tri rakete iz Jemna. Namenjene so bile v Izrael? #vŽivo

Ameriška mornarica je v četrtek v Rdečem morju sestrelila tri raketne izstrelke iz Jemna, je novinarjem v Washingtonu povedal tiskovni predstavnik Pentagona brigadir Pat Ryder. Rakete naj bi iz Jemna domnevno proti Izraelu izstrelili iranski zavezniki Hutiji. "Rušilec Carney je prestregel tri rakete in nekaj brezpilotnikov," je dejal Ryder in dodal, da ne morejo z gotovostjo potrditi kam so bile rakete namenjene, vendar pa so letele severno ob Rdečem morju v smeri Izraela.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



6.10 Ameriška mornarica prestregla tri raketne izstrelke iz Jemna

6.07 Po dveh letih danes vrh EU-ZDA ob aktualnih napetostih po svetu

6.04 Biden v nagovoru naciji poudaril pomen boja proti Hamasu in Rusiji

Ameriška mornarica je v četrtek v Rdečem morju sestrelila tri raketne izstrelke iz Jemna, je novinarjem v Washingtonu povedal tiskovni predstavnik Pentagona brigadir Pat Ryder, poroča AFP. Ameriški mediji pa poročajo o napadih z raketami in brezpilotniki na ameriške sile v Jemnu in v Iraku.

Rakete naj bi iz Jemna domnevno proti Izraelu izstrelili iranski zavezniki Hutiji. "Rušilec Carney je prestregel tri rakete in nekaj brezpilotnikov," je dejal Ryder in dodal, da ne morejo z gotovostjo potrditi kam so bile rakete namenjene, vendar pa so letele severno ob Rdečem morju v smeri Izraela.

Rušilec Carney nadzoruje Rdeče morje kot del okrepljene ameriške prisotnosti na Bližnjem vzhodu, ki jo je ukazal predsednik Joe Biden po napadih Hamasa na Izrael 7. oktobra.

Biden je v Bližino Izraela poslal dve bojni skupini ladij z letalonosilkama Ford in Eisenhower, da se spopad ne bi razširil. Pentagon je v torek pripravil na morebitno napotitev v regijo 2000 vojakov.

Brezpilotna letala so v četrtek napadla ameriško vojaško oporišče na jugu Sirije, na podlagi neimenovanih virov iz Pentagona poroča AP. Napad naj bi povzročil nekaj lažjih poškodb.

Sirska opozicija poroča, da je bil z brezpilotniki v četrtek napaden tudi naftni objekt na vzhodu Sirije, kjer so nameščeni ameriški vojaki. Trije brezpilotniki so napadli objekt podjetja Conoco, kjer je odjeknilo več eksplozij.

Brezpilotna letala in rakete so v četrtek napadla tudi zračno oporišče Ain al Asad na zahodu Iraka, poročajo agencije.

To je bil že tretji napad na ameriške enote v Iraku v zadnjih 24 urah. Uvodoma ni bilo jasno ali je bilo kaj žrtev, vendar pa je bilo znotraj oporišča več eksplozij.

ZDA imajo v Iraku za operacije proti Islamski državi okrog 2500 vojakov, v Siriji pa 900.

Brezpilotna letala so v četrtek napadla ameriško vojaško oporišče na jugu Sirije. Foto: Guliverimage 6.07 Po dveh letih danes vrh EU-ZDA ob aktualnih napetostih po svetu

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik Evropskega sveta Charles Michel in predsednik ZDA Joe Biden se bodo danes sestali v Washingtonu, kjer bodo razpravljali o aktualnih razmerah po svetu, sicer pa bodo v ospredju trgovinska vprašanja. Gre za prvi vrh EU-ZDA po juniju 2021.

Čeprav so se odnosi med Brusljem in Washingtonom po prihodu Bidna v Belo hišo otoplili in je ozračje boljše, kot je bilo v času ameriškega predsednika Donalda Trumpa, so pogajanja med stranema glede trgovinskih vprašanj še naprej zelo zahtevna.

Biden in von der Leyen sta jeseni 2021 začasno uredila vprašanje glede carinskega spora okoli aluminija in jekla. Konec tega meseca pa se izteče rok, ki sta si ga strani zadali za sklenitev celovitega dogovora. Če jima to ne bo uspelo, bi lahko znova uvedli carine. Pogajanja še potekajo.

Če so trgovinska pogajanja težka, se ZDA in EU strinjata glede ključnih mednarodnih vprašanj, predvsem razmer na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini.

Srečanje bo po napovedih virov pri EU predvsem priložnost za pogovore o tem, kako zagotoviti, da se konflikt med Izraelom in Gazo ne bo razširil po regiji, pa tudi o prizadevanjih za izpustitev izraelskih talcev, ki jih je zajel Hamas.

Washington in Bruselj obenem zagotavljata, da dogajanje na Bližnjem vzhodu ne bo spodkopalo njune nadaljnje podpore Ukrajini, ki sta ji doslej namenila pomoč v skupni vrednosti 150 milijard evrov, pri soočanju z rusko agresijo.

6.04 Biden v nagovoru naciji poudaril pomen boja proti Hamasu in Rusiji

Ameriški predsednik Joe Biden je v sinočnjem televizijskem nagovoru rojakom in svetu dejal, da Hamas in ruskega predsednika Vladimirja Putina združuje želja po uničenju sosednje demokracije ter skušal razložiti zakaj je potrebno obema preprečiti uresničitev naklepa. Dotaknil se je tudi naraščanja sovraštva znotraj ZDA.

Napade Hamasa na Izrael je ameriški predsednik Joe Biden ponovno označil za čisto zlo. Foto: Reuters

Biden je dejal, da je svet sedaj na prelomnici in uvodoma opisal svojo nedavno pot v Izrael, kasneje pa tudi prejšnjo skrivno potovanje v Ukrajino v zatemnjenem vlaku. Rojake je spomnil, da je prvi predsednik ZDA od Abrahama Lincolna, ki se je podal na obisk vojnega območja, ki ni pod nadzorom oboroženih sil ZDA.

Napade Hamasa na Izrael je ponovno označil za čisto zlo in zagotovil, da bodo ZDA tako močno okrepile vojaško prednost Izraela v regiji, da bo to odvrnilo širjenje konflikta. Zavzel se je za humanitarno pomoč Palestincem in poudaril, da je potrebno v ZDA obsoditi vse pojave antisemitizma ali islamofobije.

Napovedal je, da bo danes v kongres poslal prošnjo za potrditev pomoči Izraelu in Ukrajini, vendar bo moral malce počakati, saj predstavniški dom kongresa še vedno ne more opravljati svojega dela, ker ni uspel izvoliti predsednika.